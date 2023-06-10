В некоторых случаях действительно можно говорить о том, что замороженные фрукты и овощи могут быть гораздо полезнее в плане содержания витаминов и антиоксидантов, чем их свежие аналоги.

Это утверждение нашего постоянного эксперта Натальи Наумовой поначалу вызвало недоумение. Разве может такое быть?

Ведь все знают, что самыми полезными являются свежие овощи и фрукты, которые были сорваны в собственном саду или на собственной грядке.

Они не подвергались термической обработке и не хранились длительное время в погребе или подвале, прежде чем оказаться в тарелке.

Наталья подтверждает: все так. Но это касается наших домашних овощей и фруктов.

— А вот в отношении овощей и фруктов, которые выросли не так близко к потребителю, долго к нам транспортировались, перенесли для лучшего хранения предварительную обработку (химическую или температурную), есть предостережения, — говорит Наталья.

По словам нутрициолога, некоторые плоды при транспортировке теряют до 50% своих полезных компонентов, в частности антиоксидантов и витаминов. Даже краткосрочное хранение влияет на питательную ценность таких фруктов.

Поэтому замороженные на месте сбора экзотические фрукты могут иметь больше пользы, чем свежие, доставленные издалека.

Нельзя не сказать, что сторонники здорового образа жизни относятся к свежим фруктам пиететно, заменяют ими сладости, десерты.

— Они уверены, что во фруктах отсутствует сахар, с которым связано множество проблем — от вреда здоровью до набора веса. И это правда, сладкий вкус ягодам и фруктам придает фруктоза, — говорит Наталья.

Наумова объясняет, что в процессе биохимических реакций фруктоза расщепляется до глюкозы — основного энергетического источника всех клеток организма.

Кстати, сахар в чистом виде, а также в составе десертов или сладостей так же расщепляется до глюкозы.

— Однако есть некоторые существенные различия с точки зрения дальнейших биохимических реакций, которые нельзя не учитывать, — объясняет Наталья.

Глюкоза и фруктоза метаболизируются в организме по-разному. В то время как глюкозу в качестве источника энергии может использовать любая клетка нашего организма, фруктоза усваивается только клетками печени.

— Кроме того, фруктоза перерабатывается в жир гораздо быстрее, чем глюкоза, и в больших количествах способна существенно повышать уровень триглицеридов в организме, — добавляет Наталья.

Речь, конечно, идет о чистой фруктозе, которой часто заменяют сахар, а не о фруктах.