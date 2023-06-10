У деяких випадках дійсно можна говорити про те, що заморожені фрукти та овочі можуть бути набагато кориснішими у плані вмісту вітамінів та антиоксидантів, ніж їхні свіжі аналоги.

Це твердження нашого постійного експерта Наталі Наумової спочатку викликало здивування: Чи ж може таке бути?

Адже всі знають, що найкориснішими є свіжі овочі та фрукти, які були зірвані у власному саду або на власному городі. Вони не піддавалися термічній обробці і не зберігалися тривалий час у погребі чи підвалі, перш ніж опинитися у тарілці.

Наталя підтверджує: все так. Але це стосується наших домашніх овочів і фруктів.

– А ось щодо овочів і фруктів, які виросли далеченько від споживача, довго до нас транспортувалися, перенесли для кращого зберігання попередню обробку (хімічну або температурну), є застереження, – каже Наталя.

За словами нутриціолога, деякі плоди під час транспортування втрачають до 50% своїх корисних компонентів, зокрема антиоксидантів і вітамінів. Навіть короткострокове зберігання впливає на поживну цінність таких фруктів.

Тож заморожені на місці збору екзотичні фрукти можуть мати більше користі, ніж свіжі, доставлені здалеку свіжими.

Не можна не сказати, що прихильники здорового способу життя ставляться до свіжих фруктів пієтетно, заміняють ними солодощі, десерти.

– Вони впевнені, що у фруктах немає цукру, з яким пов’язано безліч проблем – від шкоди здоров’ю до набору ваги. І це правда, солодкий смак ягодам і фруктам надає фруктоза, – говорить Наталя.

Наумова пояснює, що під час біохімічних реакцій фруктоза розщеплюється до глюкози – основного енергетичного джерела всіх клітин організму.

До речі, цукор у чистому вигляді, а також у складі десертів чи солодощів так само розщеплюється до глюкози.

– Проте є деякі суттєві відмінності з точки зору подальших біохімічних реакцій, на які не можна не зважати, – пояснює Наталя.

Глюкоза і фруктоза метаболізуються в організмі по-різному. Глюкозу як джерело енергії може використати будь-яка клітина нашого організму, фруктоза ж засвоюється тільки клітинами печінки.

– Крім того, фруктоза переробляється у жир набагато швидше, ніж глюкоза, і у великих кількостях здатна істотно підвищувати рівень тригліцеридів в організмі, – додає Наталя.

Йдеться, звісно, про чисту фруктозу, якою часто заміняють цукор, а не про фрукти.