Фитнес-тренер Александра Кобалинова рассказала Фактам ICTV, как во время отключений света, когда лифты в наших домах замирают, превратить изнурительный и скучный подъем на высокие этажи в полезную для здоровья кардиотренировку.

— Ходьба по ступенькам вполне может заменить кардиотренировку, особенно, если речь идет о высоких этажах, — говорит Александра.

Например, по словам тренера, если при передвижении по ступеням наступать на всю стопу, включится ягодичная мышца.

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Также подъем можно разнообразить, например, так: пару лестничных пролетов пробежать, следующие два пролета преодолеть высоко поднимая колени вверх, следующие два пройти выпадами — ставить ногу на две-три ступеньки выше..

Также, по словам Александры Кобалиновой, вместо кардиотренировки можно устроить себе интервальную, то есть чередовать бег по лестнице с силовыми упражнениями на площадке между лестничными пролетами. Это могут быть приседания или любые другие упражнения с собственным весом.

Главное, по словам тренера, в течение всей импровизированной тренировки:

не останавливаться, даже когда отдыхаете;

вдыхать носом и выдыхать ртом;

следить на частотой пульса, чтобы он не превышал среднюю зону, для этого следует чередовать быстрый подъем с медленным или с теми же силовыми упражнениями.

Этот вид нагрузки также отлично подойдет тем, кто хочет похудеть, разумеется, при условии соблюдения дефицита калорий, отмечает тренер.