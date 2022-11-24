Фітнес-тренер Олександра Кобалінова розповіла Фактам ICTV, як під час відключень світла, коли ліфти в наших будинках завмирають, перетворити виснажливий і нудний підйом на високі поверхи на корисне для здоров’я кардіотренування.

– Ходьба по сходах цілком може замінити кардіотренування, особливо, якщо мова йде про високі поверхи, – говорить Олександра.

Наприклад, за словами тренера, якщо при пересуванні сходами наступати на всю стопу, включиться сідничний м’яз.

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Також підйом можна урізноманітнити, наприклад, так: пару сходових прольотів пробігти, наступні два прольоти подолати високо піднімаючи коліна вгору, наступні два пройти випадами — ставити ногу на дві-три сходинки вище.

Також, за словами Олександри Кобалінової, замість кардіотренування можна влаштувати інтервальне, тобто чергувати біг по сходах з силовими вправами на майданчику між сходовими прольотами. Це можуть бути присідання або будь-які інші вправи з власною вагою.

Головне, за словами тренера, протягом всього імпровізованого тренування:

не зупинятися, навіть коли відпочиваєте;

вдихати носом і видихати ротом;

стежити на частотою пульсу, щоб він не перевищував середню зону, для цього, власне, і слід чергувати швидкий підйом з повільним або з тими ж силовими вправами.

Цей вид навантаження також відмінно підійде тим, хто хоче схуднути, зрозуміло, за умови дотримання дефіциту калорій, зазначає тренер.