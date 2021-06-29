Летние салаты: 5 легких рецептов

Весна почти завершилась, а это значит, что в наш рацион все чаще будут входить легкие летние салаты.
Секрет идеального салата кроется в том, что для приготовления нужно уметь компоновать основные ингредиенты и удачно подчеркивать их соусами, заправками или специями.
Факты ICTV собрали подборку легких и изысканных рецептов летних салатов.
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Салат из авокадо, тунца и помидоров черри
Ингредиенты
Авокадо — 1 шт.
Листья салата — 1 пучок
Помидоры черри — 300 г
Консервированный тунец — 2 банки
Огурцы — 300 г
Фиолетовый лук — по вкусу
Сок 1/2 лимона
Оливковое масло — 2-3 ст. л.
Кинза — по вкусу
Соль, специи — по вкусу
Приготовление
Хорошо моем и рвем руками листья салата.
Помидоры черри разрезаем пополам.
Моем, чистим, нарезаем огурцы и авокадо.
Из консервированных банок тунца сливаем масло, тунец нарезаем на кусочки.
Все ингредиенты выкладываем на тарелку, добавляем лук и заливаем заправку.
Заправка
Смешиваем оливковое масло, лимонный сок, соль, специи и кинзу.
Летний салат с семгой
Ингредиенты
Листья салата — 150 г
Помидор — 1 шт.
Огурец — 1 шт.
Филе семги — 250 г
Яйца — по вкусу
Дижонская горчица — 20 г
Мед — 20 г
Соевый соус — по вкусу
Оливковое масло — по вкусу
Соль, специи — по вкусу
Приготовление
Моем и нарезаем огурец и помидор, листья салата рвем руками. Отвариваем яйца.
Очищаем и нарезаем кусочками семгу. Обжариваем в оливковом масле.
Соединяем все составляющие салата в одной тарелке.
Заправка
Смешиваем мед, горчицу и соевый соус. По вкусу добавляем соль и перец.
Классический капрезе
Ингредиенты
Помидоры — 4 шт.
Моцарелла — 4 шарика
Свежий базилик — 30 г
Оливковое масло — по вкусу
Бальзамический уксус — по вкусу
Соль, перец — по вкусу
Приготовление
Моем, просушиваем и нарезаем кружочками помидоры.
Нарезаем моцареллу: кружочки должны быть такого же размера, как и помидоры.
Базилик моем, сушим и отделяем листья.
На тарелку поочередно выкладываем помидоры, моцареллу и базилик.
Перед подачей поливаем салат заправкой, перемешивать не нужно.
Заправка
Смешиваем оливковое масло, бальзамический уксус и специи.
Летний салат из рукколы
Ингредиенты
Руккола — 1 пучок
Листья салата — половина пучка
Огурцы — 2 шт.
Болгарский перец — 1 шт.
Семена подсолнечника — 1 ст. л.
Оливковое масло — 50 мл
Сок 1/4 лимона
Соль, специи — по вкусу
Приготовление
Моем и сушим рукколу, листья салата и овощи.
Огурцы и перец нарезаем на кусочки, зелень рвем руками.
В тарелку с ингредиентами заливаем заправку и посыпаем семечками.
Заправка
Смешиваем оливковое масло, сок лимона и специи.
Салат с ветчиной, персиками и моцареллой
Ингредиенты
Спелые персики — 4 шт.
Руккола и/или листья салата — 150 г
Ветчина — 4 кусочка
Моцарелла — 8 кусочков
Оливковое масло — по вкусу
Бальзамический уксус — по вкусу
Соль, перец — по вкусу
Приготовление
Снимаем кожицу персиков, нарезаем, смазываем оливковым маслом и чуть поджариваем на сухой сковороде.
На тарелку выкладываем рукколу, по бокам кладем персики. В центре кладем моцареллу, по бокам — ветчину.
Перед подачей поливаем салат заправкой, перемешивать не нужно.
Заправка
Смешиваем оливковое масло, бальзамический уксус и специи.
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