Летние салаты: 5 легких рецептов

Весна почти завершилась, а это значит, что в наш рацион все чаще будут входить легкие летние салаты.

Секрет идеального салата кроется в том, что для приготовления нужно уметь компоновать основные ингредиенты и удачно подчеркивать их соусами, заправками или специями.

Факты ICTV собрали подборку легких и изысканных рецептов летних салатов.

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Салат из авокадо, тунца и помидоров черри

Ингредиенты

Авокадо — 1 шт.

Листья салата — 1 пучок

Помидоры черри — 300 г

Консервированный тунец — 2 банки

Огурцы — 300 г

Фиолетовый лук — по вкусу

Сок 1/2 лимона

Оливковое масло — 2-3 ст. л.

Кинза — по вкусу

Соль, специи — по вкусу

Приготовление

Хорошо моем и рвем руками листья салата.

Помидоры черри разрезаем пополам.

Моем, чистим, нарезаем огурцы и авокадо.

Из консервированных банок тунца сливаем масло, тунец нарезаем на кусочки.

Все ингредиенты выкладываем на тарелку, добавляем лук и заливаем заправку.

Заправка

Смешиваем оливковое масло, лимонный сок, соль, специи и кинзу.

Летний салат с семгой

Ингредиенты

Листья салата — 150 г

Помидор — 1 шт.

Огурец — 1 шт.

Филе семги — 250 г

Яйца — по вкусу

Дижонская горчица — 20 г

Мед — 20 г

Соевый соус — по вкусу

Оливковое масло — по вкусу

Соль, специи — по вкусу

Приготовление

Моем и нарезаем огурец и помидор, листья салата рвем руками. Отвариваем яйца.

Очищаем и нарезаем кусочками семгу. Обжариваем в оливковом масле.

Соединяем все составляющие салата в одной тарелке.

Заправка

Смешиваем мед, горчицу и соевый соус. По вкусу добавляем соль и перец.

Классический капрезе

Ингредиенты

Помидоры — 4 шт.

Моцарелла — 4 шарика

Свежий базилик — 30 г

Оливковое масло — по вкусу

Бальзамический уксус — по вкусу

Соль, перец — по вкусу

Приготовление

Моем, просушиваем и нарезаем кружочками помидоры.

Нарезаем моцареллу: кружочки должны быть такого же размера, как и помидоры.

Базилик моем, сушим и отделяем листья.

На тарелку поочередно выкладываем помидоры, моцареллу и базилик.

Перед подачей поливаем салат заправкой, перемешивать не нужно.

Заправка

Смешиваем оливковое масло, бальзамический уксус и специи.

Летний салат из рукколы

Ингредиенты

Руккола — 1 пучок

Листья салата — половина пучка

Огурцы — 2 шт.

Болгарский перец — 1 шт.

Семена подсолнечника — 1 ст. л.

Оливковое масло — 50 мл

Сок 1/4 лимона

Соль, специи — по вкусу

Приготовление

Моем и сушим рукколу, листья салата и овощи.

Огурцы и перец нарезаем на кусочки, зелень рвем руками.

В тарелку с ингредиентами заливаем заправку и посыпаем семечками.

Заправка

Смешиваем оливковое масло, сок лимона и специи.

Салат с ветчиной, персиками и моцареллой

Ингредиенты

Спелые персики — 4 шт.

Руккола и/или листья салата — 150 г

Ветчина — 4 кусочка

Моцарелла — 8 кусочков

Оливковое масло — по вкусу

Бальзамический уксус — по вкусу

Соль, перец — по вкусу

Приготовление

Снимаем кожицу персиков, нарезаем, смазываем оливковым маслом и чуть поджариваем на сухой сковороде.

На тарелку выкладываем рукколу, по бокам кладем персики. В центре кладем моцареллу, по бокам — ветчину.

Перед подачей поливаем салат заправкой, перемешивать не нужно.

Заправка

Смешиваем оливковое масло, бальзамический уксус и специи.

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