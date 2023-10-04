Пироги с яблоками — идеальный выбор для осеннего десерта. Нежная и сочная текстура, душистая корица и сладкий аромат спелых фруктов никого не оставят равнодушным.
Ингредиенты
- 4 яйца
- 500 г яблок
- 200 г сливочного масла
- 250 г сахара
- 300 г муки
- 2 ч. л. разрыхлителя
- 2 ч. л. корицы
- 100 г грецких орехов
Приготовление
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1. Яблоки очищаем, удаляем плодоножки и нарезаем тонкими ломтиками. Орехи измельчаем в комбайне.
2. Разогреваем духовку до 180°С.
3. Сливочное масло комнатной температуры взбиваем с сахаром и яйцами. Муку смешиваем с корицей и разрыхлителем, добавляем в тесто и хорошо все перемешиваем.
4. Затем всыпаем орехи и яблоки и снова перемешиваем.
5. Выливаем тесто в смазанную маслом форму и ставим в разогретую до 160°С духовку. Запекаем яблочный пирог примерно 40 минут.
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Фото: Сгенерировано ИИ