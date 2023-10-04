Пироги с яблоками — идеальный выбор для осеннего десерта. Нежная и сочная текстура, душистая корица и сладкий аромат спелых фруктов никого не оставят равнодушным.

Ингредиенты

4 яйца

500 г яблок

200 г сливочного масла

250 г сахара

300 г муки

2 ч. л. разрыхлителя

2 ч. л. корицы

100 г грецких орехов

Приготовление

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1. Яблоки очищаем, удаляем плодоножки и нарезаем тонкими ломтиками. Орехи измельчаем в комбайне.

2. Разогреваем духовку до 180°С.

3. Сливочное масло комнатной температуры взбиваем с сахаром и яйцами. Муку смешиваем с корицей и разрыхлителем, добавляем в тесто и хорошо все перемешиваем.

4. Затем всыпаем орехи и яблоки и снова перемешиваем.

5. Выливаем тесто в смазанную маслом форму и ставим в разогретую до 160°С духовку. Запекаем яблочный пирог примерно 40 минут.

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Фото: Сгенерировано ИИ