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Еда

С яблоками, орехами и корицей: простой рецепт вкусного пирога

4 октября 2023, 18:51
Марина Мелехова редактор
яблучний пиріг

Пироги с яблоками — идеальный выбор для осеннего десерта. Нежная и сочная текстура, душистая корица и сладкий аромат спелых фруктов никого не оставят равнодушным.

Ингредиенты

  • 4 яйца
  • 500 г яблок
  • 200 г сливочного масла
  • 250 г сахара
  • 300 г муки
  • 2 ч. л. разрыхлителя
  • 2 ч. л. корицы
  • 100 г грецких орехов

Приготовление

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1. Яблоки очищаем, удаляем плодоножки и нарезаем тонкими ломтиками. Орехи измельчаем в комбайне.

2. Разогреваем духовку до 180°С.

3. Сливочное масло комнатной температуры взбиваем с сахаром и яйцами. Муку смешиваем с корицей и разрыхлителем, добавляем в тесто и хорошо все перемешиваем.

4. Затем всыпаем орехи и яблоки и снова перемешиваем.

5. Выливаем тесто в смазанную маслом форму и ставим в разогретую до 160°С духовку. Запекаем яблочный пирог примерно 40 минут.

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Фото: Сгенерировано ИИ

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