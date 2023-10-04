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Їжа

З яблуками, горіхами та корицею: простий рецепт смачного пирога

4 Жовтня 2023, 18:51
Марина Мелехова редактор
яблучний пиріг

Пироги з яблуками – ідеальний вибір для осіннього десерту. Ніжна й соковита текстура, духмяна кориця та солодкий аромат стиглих фруктів нікого не залишать байдужим.

Інгредієнти

  • 4 яйця
  • 500 г яблук
  • 200 г вершкового масла
  • 250 г цукру
  • 300 г борошна
  • 2 ч. л. розпушувача
  • 2 ч. л. кориці
  • 100 г волоських горіхів

Приготування

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1. Яблука чистимо, видаляємо плодоніжки й нарізаємо тонкими скибочками. Горіхи подрібнюємо в комбайні.

2. Розігріваємо духовку до 180°С.

3. Вершкове масло кімнатної температури збиваємо з цукром і яйцями. Борошно змішуємо з корицею та розпушувачем, додаємо до тіста та добре все перемішуємо.

4. Потім всипаємо горіхи та яблука і знову перемішуємо.

5.  Виливаємо тісто у змащену маслом форму та ставимо в розігріту до 160°С духовку. Запікаємо яблучний пиріг приблизно 40 хвилин.

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Фото: Згенеровано ШІ

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