Пироги з яблуками – ідеальний вибір для осіннього десерту. Ніжна й соковита текстура, духмяна кориця та солодкий аромат стиглих фруктів нікого не залишать байдужим.

Інгредієнти

4 яйця

500 г яблук

200 г вершкового масла

250 г цукру

300 г борошна

2 ч. л. розпушувача

2 ч. л. кориці

100 г волоських горіхів

Приготування

Зараз дивляться

1. Яблука чистимо, видаляємо плодоніжки й нарізаємо тонкими скибочками. Горіхи подрібнюємо в комбайні.

2. Розігріваємо духовку до 180°С.

3. Вершкове масло кімнатної температури збиваємо з цукром і яйцями. Борошно змішуємо з корицею та розпушувачем, додаємо до тіста та добре все перемішуємо.

4. Потім всипаємо горіхи та яблука і знову перемішуємо.

5. Виливаємо тісто у змащену маслом форму та ставимо в розігріту до 160°С духовку. Запікаємо яблучний пиріг приблизно 40 хвилин.

Ще більше цікавих рецептів на кожен день можна знайти на сайті Смачно.

Фото: Згенеровано ШІ