Пироги з яблуками – ідеальний вибір для осіннього десерту. Ніжна й соковита текстура, духмяна кориця та солодкий аромат стиглих фруктів нікого не залишать байдужим.
Інгредієнти
- 4 яйця
- 500 г яблук
- 200 г вершкового масла
- 250 г цукру
- 300 г борошна
- 2 ч. л. розпушувача
- 2 ч. л. кориці
- 100 г волоських горіхів
Приготування
1. Яблука чистимо, видаляємо плодоніжки й нарізаємо тонкими скибочками. Горіхи подрібнюємо в комбайні.
2. Розігріваємо духовку до 180°С.
3. Вершкове масло кімнатної температури збиваємо з цукром і яйцями. Борошно змішуємо з корицею та розпушувачем, додаємо до тіста та добре все перемішуємо.
4. Потім всипаємо горіхи та яблука і знову перемішуємо.
5. Виливаємо тісто у змащену маслом форму та ставимо в розігріту до 160°С духовку. Запікаємо яблучний пиріг приблизно 40 хвилин.
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Фото: Згенеровано ШІ