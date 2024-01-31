Даже новичкам известно, что главный секрет вкусного хлеба с хрустящей корочкой — это хорошая закваска. Некоторые считают, что сделать ее самостоятельно очень сложно, хотя на самом деле довольно просто.
Даже дрожжи не нужны, только время, вода и мука — пшеничная, ржаная, кукурузная, по вашему желанию. Зато хлеб на натуральной закваске значительно отличается от дрожжевого. Он получается ароматным, воздушным и легко усваивается организмом.
Как приготовить хлебную закваску — читайте в материале Факты ICTV.
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Закваска для хлеба — рецепт
Ингредиенты
- 50 г пшеничной муки;
- 50 мл воды.
Приготовление
- Итак, возьмите стеклянную банку, положите туда муку, налейте теплой воды и перемешайте до однородного состояния.
- Накройте марлей или сложенной в несколько слоев фольгой (чтобы обеспечить доступ воздуха, надо сделать несколько дырочек) и оставьте в теплом месте на двое суток.
- Через некоторое время должен появиться кислый запах, это признак, что бактерии начали размножаться.
- С третьего дня подкармливайте закваску смесью из 40 мл теплой воды и 40 г муки. Закваску стоит подкармливать каждые 12-24 часа, тогда она быстрее наберет нужную силу.
- Закваска для хлеба считается готовой, когда ее объем увеличится в 2-3 раза в течение 6 часов после подпитки.
- Если вы планируете печь хлеб хотя бы раз в два дня, закваску можно хранить в прохладном месте, подкармливая каждые двое суток смесью в следующей пропорции: на одну части закваски — две части воды и муки. В противном случае лучше хранить закваску в холодильнике.