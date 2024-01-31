Даже новичкам известно, что главный секрет вкусного хлеба с хрустящей корочкой — это хорошая закваска. Некоторые считают, что сделать ее самостоятельно очень сложно, хотя на самом деле довольно просто.

Даже дрожжи не нужны, только время, вода и мука — пшеничная, ржаная, кукурузная, по вашему желанию. Зато хлеб на натуральной закваске значительно отличается от дрожжевого. Он получается ароматным, воздушным и легко усваивается организмом.

Как приготовить хлебную закваску — читайте в материале Факты ICTV.

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Закваска для хлеба — рецепт

Ингредиенты

50 г пшеничной муки;

50 мл воды.

Приготовление