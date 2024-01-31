Новости здоровья На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Еда Поддержать Видео
Еда

Закваска для хлеба: как сделать в домашних условиях

31 января 2024, 12:03
Марина Мелехова редактор
Закваска для хлеба: как сделать в домашних условиях
Источник: Pixabay

Даже новичкам известно, что главный секрет вкусного хлеба с хрустящей корочкой — это хорошая закваска. Некоторые считают, что сделать ее самостоятельно очень сложно, хотя на самом деле довольно просто.

Даже дрожжи не нужны, только время, вода и мука — пшеничная, ржаная, кукурузная, по вашему желанию. Зато хлеб на натуральной закваске значительно отличается от дрожжевого. Он получается ароматным, воздушным и легко усваивается организмом.

Как приготовить хлебную закваску — читайте в материале Факты ICTV.

Сейчас смотрят

Закваска для хлеба — рецепт

Ингредиенты

  • 50 г пшеничной муки;
  • 50 мл воды.

Приготовление

  1. Итак, возьмите стеклянную банку, положите туда муку, налейте теплой воды и перемешайте до однородного состояния.
  2. Накройте марлей или сложенной в несколько слоев фольгой (чтобы обеспечить доступ воздуха, надо сделать несколько дырочек) и оставьте в теплом месте на двое суток.
  3. Через некоторое время должен появиться кислый запах, это признак, что бактерии начали размножаться.
  4. С третьего дня подкармливайте закваску смесью из 40 мл теплой воды и 40 г муки. Закваску стоит подкармливать каждые 12-24 часа, тогда она быстрее наберет нужную силу.
  5. Закваска для хлеба считается готовой, когда ее объем увеличится в 2-3 раза в течение 6 часов после подпитки.
  6. Если вы планируете печь хлеб хотя бы раз в два дня, закваску можно хранить в прохладном месте, подкармливая каждые двое суток смесью в следующей пропорции: на одну части закваски — две части воды и муки. В противном случае лучше хранить закваску в холодильнике.
Читайте также:
Хліб в мультиварціКак приготовить диетический хлеб в мультиварке: пошаговые рецепты

Теги
Кулінарні рецепти Рецепт Хлеб
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь