Навіть новачкам відомо, що головний секрет смачного хліба зі хрусткою скоринкою – це хороша закваска. Дехто вважає, що зробити її самостійно дуже складно, хоча насправді – досить просто.

Навіть дріжджі не потрібні, тільки час, вода і борошно – пшеничне, житнє, кукурудзяне, на ваше бажання. Натомість хліб на натуральній заквасці значно відрізняється від дріжджового. Він виходить ароматним, повітряним і легко засвоюється організмом.

Як приготувати хлібну закваску – читайте у матеріалі Факти ICTV.

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Закваска для хліба – рецепт

Інгредієнти

50 г пшеничного борошна;

50 мл води.

Приготування