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Закваска для хліба: як зробити в домашніх умовах

31 Січня 2024, 12:03
Марина Мелехова редактор
Закваска для хліба: як зробити в домашніх умовах
Джерело: Pixabay

Навіть новачкам відомо, що головний секрет смачного хліба зі хрусткою скоринкою – це хороша закваска. Дехто вважає, що зробити її самостійно дуже складно, хоча насправді – досить просто.

Навіть дріжджі не потрібні, тільки час, вода і борошно – пшеничне, житнє, кукурудзяне, на ваше бажання. Натомість хліб на натуральній заквасці значно відрізняється від дріжджового. Він виходить ароматним, повітряним і легко засвоюється організмом.

Як приготувати хлібну закваску –  читайте у матеріалі Факти ICTV.

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Закваска для хліба – рецепт

Інгредієнти

  • 50 г пшеничного борошна;
  • 50 мл води.

Приготування

  1. Отже, візьміть скляну банку, насипте туди борошно, налийте теплої води та перемішайте до однорідного стану.
  2. Накрийте  марлею або складеною у кілька шарів фольгою (щоб забезпечити доступ повітря, треба зробити кілька дірочок) і залиште в теплому місці на дві доби.
  3. Через деякий час має з’явитися кислий запах, це ознака, що бактерії почали розмножуватися.
  4. Від третього дня підгодовуйте закваску сумішшю з 40 мл теплої води і 40 г борошна. Закваску слід підгодовувати кожні 12-24 години, тоді  вона швидше набере потрібної сили.
  5. Закваска для хліба вважається готовою, коли її обсяг збільшиться в 2-3 рази протягом 6 годин після підживлення.
  6. Якщо ви плануєте пекти хліб хоча б раз на два дні, закваску можна зберігати в прохолодному місці,  підгодовуючи кожні дві доби сумішшю у такій пропорції: на одну частини закваски – дві частини води й борошна. В іншому разі краще зберігати закваску в холодильнику.
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