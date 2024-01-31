Навіть новачкам відомо, що головний секрет смачного хліба зі хрусткою скоринкою – це хороша закваска. Дехто вважає, що зробити її самостійно дуже складно, хоча насправді – досить просто.
Навіть дріжджі не потрібні, тільки час, вода і борошно – пшеничне, житнє, кукурудзяне, на ваше бажання. Натомість хліб на натуральній заквасці значно відрізняється від дріжджового. Він виходить ароматним, повітряним і легко засвоюється організмом.
Як приготувати хлібну закваску – читайте у матеріалі Факти ICTV.
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Закваска для хліба – рецепт
Інгредієнти
- 50 г пшеничного борошна;
- 50 мл води.
Приготування
- Отже, візьміть скляну банку, насипте туди борошно, налийте теплої води та перемішайте до однорідного стану.
- Накрийте марлею або складеною у кілька шарів фольгою (щоб забезпечити доступ повітря, треба зробити кілька дірочок) і залиште в теплому місці на дві доби.
- Через деякий час має з’явитися кислий запах, це ознака, що бактерії почали розмножуватися.
- Від третього дня підгодовуйте закваску сумішшю з 40 мл теплої води і 40 г борошна. Закваску слід підгодовувати кожні 12-24 години, тоді вона швидше набере потрібної сили.
- Закваска для хліба вважається готовою, коли її обсяг збільшиться в 2-3 рази протягом 6 годин після підживлення.
- Якщо ви плануєте пекти хліб хоча б раз на два дні, закваску можна зберігати в прохолодному місці, підгодовуючи кожні дві доби сумішшю у такій пропорції: на одну частини закваски – дві частини води й борошна. В іншому разі краще зберігати закваску в холодильнику.