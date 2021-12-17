Ни один новогодний стол не обходится без салатов. Однако традиционные оливье и шуба могли уже надоесть, поэтому можно поэкспериментировать и приготовить новые блюда.

Факты ICTV собрали необычные рецепты новогодних салатов, которыми поделились украинские фудблогеры.

Салат Сапожок

Ингредиенты

200 г куриного филе

110 г твердого сыра

3 яйца

165 г маринованных шампиньонов

1 гранат

майонез (лучше приготовленный самостоятельно)

Приготовление

Отварить филе и яйца. Нарезать курицу, грибы. Сыр и яйца натереть на терке, немного сыра оставить для украшения. Смешать продукты с майонезом и выложить в форме сапога. Украсить его гранатам и сыром.

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Салат Тифани

Ингредиенты

1 куриная грудка (сырая)

3 крупных отваренных яйца

100 г твердого сыра (российского)

горсть грецких орехов

десертный белый виноград

100 г майонеза (лучше приготовленного самостоятельно)

пучок листьев салата для подачи

0.5 ч. л. карри

растительное масло для жарки

соль по вкусу

Приготовление

Куриную грудку натереть карри и посолить по вкусу. На растительном масле обжарить ее с двух сторон до румяной корочки. Отдельно на сухой сковороде обжарить грецкие орехи, мелко порубить их ножом. Остывшую курицу нарезать мелко кубиками. Яйца и сыр натереть на терке. Виноградинки разрезать вдоль и удалить косточки. На блюдо выложить листья салата, а на них первым слоем курицу, затем — орехи, сыр, яйцо. Между слоями майонезом нарисовать сеточки и растереть их. Сверху украсить салат виноградом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ДИНА | ПРОСТЫЕ ВИДЕО РЕЦЕПТЫ (@dina_liashyk)

Яркая фантазия

Ингредиенты

200 г куриного филе

4-5 ст. л. кукурузы

3 яйца

морковь по-корейски

150 г твердого сыра

1 луковица

3 ст. л. уксуса

1 ст. л. сахара

0,5 ч. л. соли

болгарский перец

зеленый лук

майонез (лучше приготовленный самостоятельно)

Приготовление

Отварить куриное филе с лавровым листом и душистым перцем. Замариновать лук с помощью уксуса, сахара, соли и воды. Подержать его 20 минут. Отваренное и остывшее филе нарезать кубиками. Сварить яйца, натереть их на терке. То же самое проделать с сыром. Выложить ингредиенты слоями: тертый сыр, кукуруза, вареные яйца, морковь по-корейски, маринованный лук, куриное филе. Каждый слой, кроме маринованного лука, смазываем небольшим количеством майонеза. Украсить луком и перцем.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Рецепти | Фудблог | Оля (@olha.holovina)

Во всех рецептах присутствует майонез. Приобретенный в магазине соус очень калорийный и вреден для здоровья, поэтому лучше приготовить его самостоятельно.

Фото: dina_liashyk