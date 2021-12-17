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Вместо шубы и оливье: топ-3 оригинальных салата на Новый год

17 декабря 2021, 16:45
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
Вместо шубы и оливье: топ-3 оригинальных салата на Новый год

Ни один новогодний стол не обходится без салатов. Однако традиционные оливье и шуба могли уже надоесть, поэтому можно поэкспериментировать и приготовить новые блюда.

Факты ICTV собрали необычные рецепты новогодних салатов, которыми поделились украинские фудблогеры.

Салат Сапожок

Ингредиенты

  • 200 г куриного филе
  • 110 г твердого сыра
  • 3 яйца
  • 165 г маринованных шампиньонов
  • 1 гранат
  • майонез (лучше приготовленный самостоятельно)
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Приготовление

  1. Отварить филе и яйца.
  2. Нарезать курицу, грибы.
  3. Сыр и яйца натереть на терке, немного сыра оставить для украшения.
  4. Смешать продукты с майонезом и выложить в форме сапога.
  5. Украсить его гранатам и сыром.

 

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Публикация от @ireshal

Салат Тифани

Ингредиенты

  • 1 куриная грудка (сырая)
  • 3 крупных отваренных яйца
  • 100 г твердого сыра (российского)
  • горсть грецких орехов
  • десертный белый виноград
  • 100 г майонеза (лучше приготовленного самостоятельно)
  • пучок листьев салата для подачи
  • 0.5 ч. л. карри
  • растительное масло для жарки
  • соль по вкусу

Приготовление

  1. Куриную грудку натереть карри и посолить по вкусу. На растительном масле обжарить ее с двух сторон до румяной корочки.
  2. Отдельно на сухой сковороде обжарить грецкие орехи, мелко порубить их ножом.
  3. Остывшую курицу нарезать мелко кубиками.
  4. Яйца и сыр натереть на терке.
  5. Виноградинки разрезать вдоль и удалить косточки.
  6. На блюдо выложить листья салата, а на них первым слоем курицу, затем — орехи, сыр, яйцо. Между слоями майонезом нарисовать сеточки и растереть их.
  7. Сверху украсить салат виноградом.

 

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Публикация от ДИНА | ПРОСТЫЕ ВИДЕО РЕЦЕПТЫ (@dina_liashyk)

Яркая фантазия

Ингредиенты

  • 200 г куриного филе
  • 4-5 ст. л. кукурузы
  • 3 яйца
  • морковь по-корейски
  • 150 г твердого сыра
  • 1 луковица
  • 3 ст. л. уксуса
  • 1 ст. л. сахара
  • 0,5 ч. л. соли
  • болгарский перец
  • зеленый лук
  • майонез (лучше приготовленный самостоятельно)
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Приготовление

  1. Отварить куриное филе с лавровым листом и душистым перцем.
  2. Замариновать лук с помощью уксуса, сахара, соли и воды. Подержать его 20 минут.
  3. Отваренное и остывшее филе нарезать кубиками.
  4. Сварить яйца, натереть их на терке. То же самое проделать с сыром.
  5. Выложить ингредиенты  слоями: тертый сыр, кукуруза, вареные яйца, морковь по-корейски, маринованный лук, куриное филе.
  6. Каждый слой, кроме маринованного лука, смазываем небольшим количеством майонеза.
  7. Украсить луком и перцем.

 

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Публикация от Рецепти | Фудблог | Оля (@olha.holovina)

Во всех рецептах присутствует майонез. Приобретенный в магазине соус очень калорийный и вреден для здоровья, поэтому лучше приготовить его самостоятельно.

Фото: dina_liashyk

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