Ни один новогодний стол не обходится без салатов. Однако традиционные оливье и шуба могли уже надоесть, поэтому можно поэкспериментировать и приготовить новые блюда.
Факты ICTV собрали необычные рецепты новогодних салатов, которыми поделились украинские фудблогеры.
Салат Сапожок
Ингредиенты
- 200 г куриного филе
- 110 г твердого сыра
- 3 яйца
- 165 г маринованных шампиньонов
- 1 гранат
- майонез (лучше приготовленный самостоятельно)
Приготовление
- Отварить филе и яйца.
- Нарезать курицу, грибы.
- Сыр и яйца натереть на терке, немного сыра оставить для украшения.
- Смешать продукты с майонезом и выложить в форме сапога.
- Украсить его гранатам и сыром.
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Салат Тифани
Ингредиенты
- 1 куриная грудка (сырая)
- 3 крупных отваренных яйца
- 100 г твердого сыра (российского)
- горсть грецких орехов
- десертный белый виноград
- 100 г майонеза (лучше приготовленного самостоятельно)
- пучок листьев салата для подачи
- 0.5 ч. л. карри
- растительное масло для жарки
- соль по вкусу
Приготовление
- Куриную грудку натереть карри и посолить по вкусу. На растительном масле обжарить ее с двух сторон до румяной корочки.
- Отдельно на сухой сковороде обжарить грецкие орехи, мелко порубить их ножом.
- Остывшую курицу нарезать мелко кубиками.
- Яйца и сыр натереть на терке.
- Виноградинки разрезать вдоль и удалить косточки.
- На блюдо выложить листья салата, а на них первым слоем курицу, затем — орехи, сыр, яйцо. Между слоями майонезом нарисовать сеточки и растереть их.
- Сверху украсить салат виноградом.
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Яркая фантазия
Ингредиенты
- 200 г куриного филе
- 4-5 ст. л. кукурузы
- 3 яйца
- морковь по-корейски
- 150 г твердого сыра
- 1 луковица
- 3 ст. л. уксуса
- 1 ст. л. сахара
- 0,5 ч. л. соли
- болгарский перец
- зеленый лук
- майонез (лучше приготовленный самостоятельно)
Приготовление
- Отварить куриное филе с лавровым листом и душистым перцем.
- Замариновать лук с помощью уксуса, сахара, соли и воды. Подержать его 20 минут.
- Отваренное и остывшее филе нарезать кубиками.
- Сварить яйца, натереть их на терке. То же самое проделать с сыром.
- Выложить ингредиенты слоями: тертый сыр, кукуруза, вареные яйца, морковь по-корейски, маринованный лук, куриное филе.
- Каждый слой, кроме маринованного лука, смазываем небольшим количеством майонеза.
- Украсить луком и перцем.
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Во всех рецептах присутствует майонез. Приобретенный в магазине соус очень калорийный и вреден для здоровья, поэтому лучше приготовить его самостоятельно.
Фото: dina_liashyk