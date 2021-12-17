Жоден новорічний стіл не буває без салатів. Проте традиційні олів’є та шуба могли вже набриднути, тому можна поекспериментувати та приготувати нові страви.

Факти ICTV зібрали незвичайні рецепти новорічних салатів, якими поділилися українські фудблогери.

Салат Чобіток

Інгредієнти

200 г курячого філе

110 г твердого сиру

3 яйця

165 г маринованих печериць

1 гранат

майонез (краще приготований самостійно)

Приготування

Відварити філе та яйця. Нарізати курку, гриби. Сир та яйця натерти на тертці, трохи сиру залишити для прикрашання. Змішати продукти з майонезом та викласти у формі чобітка. Прикрасити його гранатам та сиром.

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Салат Тіфані

Інгредієнти

1 куряча грудка (сира)

3 великих відварених яйця

100 г твердого сиру (російського)

жменя волоських горіхів

десертний білий виноград

100 г майонезу (краще приготованого самостійно)

пучок листя салату для подачі

0,5 ч. л. карі

олія для смаження

сіль за смаком

Приготування

Курячу грудку натерти карі та посолити за смаком. На олії обсмажити її з двох сторін до рум’яної скоринки. Окремо на сухій сковороді обсмажити волоські горіхи, дрібно посікти їх ножем. Холодну курку нарізати дрібно кубиком. Яйця та сир натерти на тертці. Виноградинки розрізати вздовж та видалити кісточки. На тарілку викласти листя салату, але на нього першим шаром курку, потім – горіхи, сир, яйце. Між шарами майонезом намалювати сіточки та розтерти їх. Зверху прикрасити салат виноградом.

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Яскрава фантазія

Інгредієнти

200 г курячого філе

4-5 ст. л. кукурудзи

3 яйця

морква по-корейськи

150 г твердого сиру

1 цибулина

3 ст. л. оцту

1 ст. л. цукру

0,5 ч. л. солі

болгарський перець

зелена цибуля

майонез (краще приготований самостійно)

Приготування

Відварити куряче філе з лавровим листом та запашним перцем. Замаринувати цибулю за допомогою оцту, цукру, солі та води. Потримати його 20 хвилин. Відварене та холодне філе нарізати кубиками. Зварити яйця, натерти на тертці. Те саме зробити з сиром. Викласти інгредієнти шарами: тертий сир, кукурудза, варені яйця, морква по-корейськи, маринована цибуля, куряче філе. Кожен шар, крім маринованої цибулі, змащуємо невеликою кількістю майонезу. Прикрасити цибулею та перцем.

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У всіх рецептах є майонез. Придбаний у магазині соус дуже калорійний і шкодить здоров’ю, тому краще приготувати його самостійно.

Фото: dina_liashyk