Вино из красной смородины — легкий и летний алкогольный напиток, который имеет невероятный вкус и аромат.
Сделать смородиновое вино можно легко в домашних условиях, ведь для приготовления вам понадобится лишь свободное время и три ингредиента.
Как приготовить вино из красной смородины в домашних условиях — читайте в материале Фактов ICTV.
Что понадобится
Ингредиенты:
- красная смородина — 3 кг;
- сахар — 2 кг;
- вода — 5 л.
Как готовить
Сперва нужно тщательно вымыть ягоды от пыли и грязи, убрать лишний мусор. Чистую смородину переложите в банку или другую стеклянную емкость, засыпьте сахаром и залейте водой.
Хорошо перемешайте будущее вино и натяните на горлышко банки или бутылки медицинскую перчатку. Оставьте вино в теплом месте на три недели.
Через три недели снимите перчатку и попробуйте напиток — если вино слишком кислое, советуем добавить еще немного сахара, перемешать, натянуть перчатку и оставить еще на три недели.
После этого процедите жидкость через марлю, а банку, в которой бродило вино, помойте. Когда емкость высохнет, перелейте напиток обратно. Снова добавьте сахар, наденьте перчатку на горлышко и оставьте вино бродить еще на две недели.
Через несколько недель поставьте банку с вином на стул, снимите перчатку и опустите внутрь мягкую трубочку, например, для капельницы.
Вниз поставьте чистую банку и перелейте в нее напиток через трубку. А чтобы вино перетекало быстрее и легче, советуем в начале втянуть немного воздуха через трубочку.
Когда напиток окажется в другой банке, закройте ее и храните вино в темном прохладном месте. После всех этих этапов смородиновое вино можно пить!