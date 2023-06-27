Вино из красной смородины — легкий и летний алкогольный напиток, который имеет невероятный вкус и аромат.

Сделать смородиновое вино можно легко в домашних условиях, ведь для приготовления вам понадобится лишь свободное время и три ингредиента.

Как приготовить вино из красной смородины в домашних условиях — читайте в материале Фактов ICTV.

Что понадобится

Ингредиенты:

красная смородина — 3 кг;

сахар — 2 кг;

вода — 5 л.

Как готовить

Сперва нужно тщательно вымыть ягоды от пыли и грязи, убрать лишний мусор. Чистую смородину переложите в банку или другую стеклянную емкость, засыпьте сахаром и залейте водой.

Хорошо перемешайте будущее вино и натяните на горлышко банки или бутылки медицинскую перчатку. Оставьте вино в теплом месте на три недели.

Через три недели снимите перчатку и попробуйте напиток — если вино слишком кислое, советуем добавить еще немного сахара, перемешать, натянуть перчатку и оставить еще на три недели.

После этого процедите жидкость через марлю, а банку, в которой бродило вино, помойте. Когда емкость высохнет, перелейте напиток обратно. Снова добавьте сахар, наденьте перчатку на горлышко и оставьте вино бродить еще на две недели.

Через несколько недель поставьте банку с вином на стул, снимите перчатку и опустите внутрь мягкую трубочку, например, для капельницы.

Вниз поставьте чистую банку и перелейте в нее напиток через трубку. А чтобы вино перетекало быстрее и легче, советуем в начале втянуть немного воздуха через трубочку.

Когда напиток окажется в другой банке, закройте ее и храните вино в темном прохладном месте. После всех этих этапов смородиновое вино можно пить!