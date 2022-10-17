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Діти

Через війну в Україні: 4 млн дітей опинилися за межею бідності

17 Жовтня 2022, 09:56
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
діти
Джерело: Depositphotos

Через повномасштабну війну РФ проти України за межею бідності опинилися 4 млн дітей у Східній Європі та Центральній Азії. Про це свідчать дані дитячого агентства ООН ЮНІСЕФ.

– Майже три чверті загального приросту числа дітей, що живуть в бідності через війну в Україні, або 2,8 млн, припадає на Росію через кризу вартості життя в регіоні, – повідомляє ЮНІСЕФ.

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Зазначається, що удар по економіці Росії від західних санкцій у поєднанні з великою чисельністю населення посилив наслідки.

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– В Україні проживає ще пів мільйона дітей, які живуть у бідності, що становить другу за величиною частку, — йдеться в повідомленні ЮНІСЕФ.

Повідомляється, що за Україною йде Румунія, де ще 110 тис. дітей живуть у злиднях.

Джерело
The Guardian
Теги
бідність Війна в Україні ООН ЮНІСЕФ
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