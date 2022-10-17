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Дети

Из-за войны в Украине: 4 млн детей оказались за чертой бедности

17 октября 2022, 09:56
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
діти
Источник: Depositphotos

Из-за полномасштабной войны РФ против Украины за чертой бедности оказались 4 млн детей в Восточной Европе и Центральной Азии. Об этом свидетельствуют данные детского агентства ООН ЮНИСЕФ.

— Почти три четверти общего прироста числа детей, живущих в бедности из-за войны в Украине, или 2,8 млн, приходится на Россию из-за кризиса стоимости жизни в регионе, — сообщает ЮНИСЕФ.

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Отмечается, что удар по экономике России от западных санкций в сочетании с большой численностью населения усугубил последствия.

— В Украине проживает еще полмиллиона детей, живущих в бедности, что составляет вторую по величине долю, — говорится в сообщении ЮНИСЕФ.

Сообщается, что за Украиной следует Румыния, где еще 110 тыс. детей живут в нищете.

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Источник
The Guardian
Теги
бідність Війна в Україні ООН ЮНІСЕФ
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