Цукровий діабет у дітей часто діагностують у дуже важкому стані, найчастіше передкоми, що вкрай небезпечно для здоров’я малюка. Про симптоми, причини виникнення, належне лікування і профілактику хвороби розповідає Фактам ICTV лікарка-ендокринолог Діна Крилова.

Цукровий діабет у дітей — це коли дитина має проблеми з регуляцією рівня цукру в крові (глюкози). Саме тому важливо знати симптоми.

Симптоми діабету І типу

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Полідипсія ( підвищена спрага) . Дитина може відчувати постійну спрагу і пити більше води, ніж зазвичай.

. Дитина може відчувати постійну спрагу і пити більше води, ніж зазвичай. Необхідність частіше мочитися. Споживання надмірної кількості рідини призводить до більшої кількості сечовиділення.

Різка втрата ваги без причини.

Чому виникає цукровий діабет І типу

– Імунна система дає збій і починає атакувати, знищуючи клітини підшлункової залози, які виробляють інсулін, – розповідає лікарка.

За її словами, це призводить до підвищення цукру та порушення обміну речовин. Саме у дітей такий тип цукрового діабету буває найчастіше, тому його називають інсулінозалежним.

Діабет ІІ типу

– Раніше вважалося, що цукровий діабет ІІ типу – це хвороба лише дорослих. На жаль, зараз все більше дітей хворіють саме на таку форму, – каже лікарка.

Чому виникає діабет ІІ типу?

Цукровий діабет ІІ типу у дітей розвивається через інсулінорезистентність, коли клітини захищаються від інсуліну (стають менш чутливими, тобто резистентними) через його надмірну кількість.

– У дітей діабет ІІ типу зазвичай діагностують у підлітковому віці. У цей час вони можуть швидко набирати вагу, мати гіподинамію та харчуватися незбалансовано, – пояснює ендокринолог.

Симптоми діабету ІІ типу

Часто діабет ІІ типу має безсимптомний перебіг. Хоча симптоми діабету ІІ типу у дітей можуть бути схожі на деякі прояви цукрового діабету І типу – спрага та часте сечовипускання.

Цукровий діабет усіх типів може вдвічі збільшити ризик серцево-судинних хвороб, а також призвести до серйозних ускладнень: гіпертонії, високого рівня холестерину, дитячої ретинопатії (захворювання очей), ниркової недостатності і навіть гіперглікемічної коми.

Що підвищує ризик:

надмірна вага;

недостатня фізична активність та незбалансоване харчування;

наявність одного з батьків, сестри чи брата з цим захворюванням;

гестаційний діабет матері під час вагітності.

Як діагностувати цукровий діабет

Діагностика цукрового діабету у дітей – справа таких фахівців, як ендокринологи або педіатри.

– Щоб дізнатися, чи є в дитини діабет, треба зробити аналіз венозної крові на глюкозу натще та глікозильований гемоглобін, – розповідає Діна Крилова. – Якщо важко визначити тип діабету, лікар може призначити додаткові дослідження, наприклад, тести на С-пептид або антитіла.

Лікування цукрового діабету

Це залежатиме від типу цукрового діабету. Метою лікування є підтримка рівня глюкози в цільовому діапазоні.

Але головна рекомендація при лікуванні цукрового діабету всіх типів у дітей – це дієтотерапія. А саме, обмеження продуктів з високим глікемічним індексом та вживання багатих на клітковину продуктів (овочі, фрукти, м’ясо та риба).

Крім того, важливий режим харчування без частих перекусів.

При цукровому діабеті І типу лікування дітей полягає у інсулінотерапії.

Для дітей, хворих на цукровий діабет ІІ типу, важливо також збільшити фізичну активність і лише за необхідності використовувати медикаментозне лікування.

Сучасні методи профілактики цукрового діабету у дітей

здорове харчування;

активний спосіб життя;

психологічний комфорт для дитини.

– Вчасне діагностування та профілактика зменшують ризик розвитку діабету, – нагадує лікарка.

Цукровий діабет – це хвороба, яка вимагає кардинальної зміни способу життя. Саме тому сім’я має підтримати свою дитину, щоб виробити здорові звички.