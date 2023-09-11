Сахарный диабет у детей часто диагностируют в очень тяжелом состоянии, чаще всего предкомы, что крайне опасно для здоровья малыша.
О симптомах, причинах возникновения, надлежащем лечении и профилактике болезни рассказывает Фактам ICTV врач-эндокринолог Дина Крылова.
Сахарный диабет у детей — это когда ребенок имеет проблемы с регуляцией уровня сахара в крови (глюкозы). Именно поэтому важно знать симптомы.
Симптомы диабета І типа
- Полидипсия (повышенная жажда). Ребенок может испытывать постоянную жажду и пить больше воды, чем обычно.
- Необходимость чаще мочиться. Потребление чрезмерного количества жидкости приводит к большему количеству мочеиспускания.
- Резкая потеря веса без причины.
Почему возникает сахарный диабет І типа
— Иммунная система дает сбой и начинает атаковать, уничтожая клетки поджелудочной железы, которые вырабатывают инсулин, — рассказывает врач.
По ее словам, это приводит к повышению сахара и нарушению обмена веществ. Именно у детей такой тип сахарного диабета бывает чаще всего, поэтому его называют инсулинозависимым.
Диабет II типа
— Раньше считалось, что сахарный диабет II типа — это болезнь взрослых. К сожалению, сейчас все больше детей заболевают именно такой формой, — говорит врач.
Почему возникает диабет II типа?
Сахарный диабет II типа у детей развивается из-за инсулинорезистентности, когда клетки защищаются от инсулина (становятся менее чувствительными, то есть резистентными) из-за его чрезмерного количества.
— У детей диабет II типа обычно диагностируют в подростковом возрасте. В это время они могут быстро набирать вес, иметь гиподинамию и несбалансированно питаться, — объясняет эндокринолог.
Симптомы диабета II типа
Часто диабет II типа имеет бессимптомное течение. Хотя симптомы диабета II типа у детей могут быть похожи на некоторые проявления сахарного диабета I типа — жажду и частое мочеиспускание.
Сахарный диабет всех типов может вдвое увеличить риск сердечно-сосудистых болезней, а также привести к серьезным осложнениям: гипертонии, высокому уровню холестерина, детской ретинопатии (заболевание глаз), почечной недостаточности и даже гипергликемической коме.
Что повышает риск:
- избыточный вес;
- недостаточная физическая активность и несбалансированное питание;
- наличие одного из родителей, сестры или брата с этим заболеванием;
- гестационный диабет матери во время беременности.
Как диагностировать сахарный диабет
Диагностика сахарного диабета у детей — дело таких специалистов, как эндокринологи или педиатры.
— Чтобы узнать, есть ли у ребенка диабет, надо сделать анализ венозной крови на глюкозу натощак и гликозилированный гемоглобин, — рассказывает Дина Крылова. — Если трудно определить тип диабета, врач может назначить дополнительные исследования, например, тесты на С-пептид или антитела.
Лечение сахарного диабета
Это будет зависеть от типа сахарного диабета. Целью лечения является поддержание уровня глюкозы в целевом диапазоне.
Но главная рекомендация при лечении сахарного диабета всех типов у детей — это диетотерапия. А именно, ограничение продуктов с высоким гликемическим индексом и употребление богатых клетчаткой продуктов (овощи, фрукты, мясо и рыба).
Кроме того, важен режим питания без частых перекусов.
При сахарном диабете I типа лечение детей заключается в инсулинотерапии.
Для детей, больных сахарным диабетом II типа, важно также увеличить физическую активность и только при необходимости использовать медикаментозное лечение.
Современные методы профилактики сахарного диабета у детей
- здоровое питание;
- активный образ жизни;
- психологический комфорт для ребенка.
— Своевременное диагностирование и профилактика уменьшают риск развития диабета, — напоминает врач.
Сахарный диабет — это болезнь, которая требует кардинального изменения образа жизни. Именно поэтому семья должна поддержать своего ребенка, чтобы выработать здоровые привычки.