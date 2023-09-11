Сахарный диабет у детей часто диагностируют в очень тяжелом состоянии, чаще всего предкомы, что крайне опасно для здоровья малыша.

О симптомах, причинах возникновения, надлежащем лечении и профилактике болезни рассказывает Фактам ICTV врач-эндокринолог Дина Крылова.

Сахарный диабет у детей — это когда ребенок имеет проблемы с регуляцией уровня сахара в крови (глюкозы). Именно поэтому важно знать симптомы.

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Симптомы диабета І типа

Полидипсия (повышенная жажда). Ребенок может испытывать постоянную жажду и пить больше воды, чем обычно.

(повышенная жажда). Ребенок может испытывать постоянную жажду и пить больше воды, чем обычно. Необходимость чаще мочиться. Потребление чрезмерного количества жидкости приводит к большему количеству мочеиспускания.

Резкая потеря веса без причины.

Почему возникает сахарный диабет І типа

— Иммунная система дает сбой и начинает атаковать, уничтожая клетки поджелудочной железы, которые вырабатывают инсулин, — рассказывает врач.

По ее словам, это приводит к повышению сахара и нарушению обмена веществ. Именно у детей такой тип сахарного диабета бывает чаще всего, поэтому его называют инсулинозависимым.

Диабет II типа

— Раньше считалось, что сахарный диабет II типа — это болезнь взрослых. К сожалению, сейчас все больше детей заболевают именно такой формой, — говорит врач.

Почему возникает диабет II типа?

Сахарный диабет II типа у детей развивается из-за инсулинорезистентности, когда клетки защищаются от инсулина (становятся менее чувствительными, то есть резистентными) из-за его чрезмерного количества.

— У детей диабет II типа обычно диагностируют в подростковом возрасте. В это время они могут быстро набирать вес, иметь гиподинамию и несбалансированно питаться, — объясняет эндокринолог.

Симптомы диабета II типа

Часто диабет II типа имеет бессимптомное течение. Хотя симптомы диабета II типа у детей могут быть похожи на некоторые проявления сахарного диабета I типа — жажду и частое мочеиспускание.

Сахарный диабет всех типов может вдвое увеличить риск сердечно-сосудистых болезней, а также привести к серьезным осложнениям: гипертонии, высокому уровню холестерина, детской ретинопатии (заболевание глаз), почечной недостаточности и даже гипергликемической коме.

Что повышает риск:

избыточный вес;

недостаточная физическая активность и несбалансированное питание;

наличие одного из родителей, сестры или брата с этим заболеванием;

гестационный диабет матери во время беременности.

Как диагностировать сахарный диабет

Диагностика сахарного диабета у детей — дело таких специалистов, как эндокринологи или педиатры.

— Чтобы узнать, есть ли у ребенка диабет, надо сделать анализ венозной крови на глюкозу натощак и гликозилированный гемоглобин, — рассказывает Дина Крылова. — Если трудно определить тип диабета, врач может назначить дополнительные исследования, например, тесты на С-пептид или антитела.

Лечение сахарного диабета

Это будет зависеть от типа сахарного диабета. Целью лечения является поддержание уровня глюкозы в целевом диапазоне.

Но главная рекомендация при лечении сахарного диабета всех типов у детей — это диетотерапия. А именно, ограничение продуктов с высоким гликемическим индексом и употребление богатых клетчаткой продуктов (овощи, фрукты, мясо и рыба).

Кроме того, важен режим питания без частых перекусов.

При сахарном диабете I типа лечение детей заключается в инсулинотерапии.

Для детей, больных сахарным диабетом II типа, важно также увеличить физическую активность и только при необходимости использовать медикаментозное лечение.

Современные методы профилактики сахарного диабета у детей

здоровое питание;

активный образ жизни;

психологический комфорт для ребенка.

— Своевременное диагностирование и профилактика уменьшают риск развития диабета, — напоминает врач.

Сахарный диабет — это болезнь, которая требует кардинального изменения образа жизни. Именно поэтому семья должна поддержать своего ребенка, чтобы выработать здоровые привычки.