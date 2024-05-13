Команда вчених Університету Мінью в Португалії під час дослідження дійшла висновку, що діти, які їдять перед екранами телевізорів або планшетів, частіше страждають на ожиріння.

Екрани відволікають

– Коли діти їдять і дивляться щось по телевізору або мобільному телефону, вони не розуміють, коли їм потрібно припинити їсти або коли вони ситі. Вони продовжують їсти тільки тому, що їх відволікають екрани, – пояснила авторка дослідження Ана Дуарте.

За її словами, це погано для суспільства і небезпечно для дітей, оскільки призводить до їхньої надмірної ваги або ожиріння.

Зараз дивляться

Зазначається, що вчені обстежили 735 юних учнів і виявили, що час, проведений перед екраном під час їжі, збільшує ймовірність появи великої талії на 15%.

Статистика

Дані по Великій Британії показують, що до 11 років 91% дітей уже мають смартфон і проводять у мережі від двох до чотирьох годин на день. Ofcom повідомляє, що діти до 16 років дивляться телевізор близько п’яти годин на тиждень.

До моменту закінчення початкової школи майже 40% дітей мають надмірну вагу або страждають на ожиріння.

Як заявив голова Фонду розвитку дітей Тем Фрай, сімейні трапези швидко стають далеким спогадом.