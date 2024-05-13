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Екран відволікає від відчуття ситості: їжа перед телевізором провокує в дітей ожиріння

13 Травня 2024, 14:23
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
ожиріння
Джерело: Depositphotos

Команда вчених Університету Мінью в Португалії під час дослідження дійшла висновку, що діти, які їдять перед екранами телевізорів або планшетів, частіше страждають на ожиріння.

Екрани відволікають

– Коли діти їдять і дивляться щось по телевізору або мобільному телефону, вони не розуміють, коли їм потрібно припинити їсти або коли вони ситі. Вони продовжують їсти тільки тому, що їх відволікають екрани, – пояснила авторка дослідження Ана Дуарте.

За її словами, це погано для суспільства і небезпечно для дітей, оскільки призводить до їхньої надмірної ваги або ожиріння.

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Зазначається, що вчені обстежили 735 юних учнів і виявили, що час, проведений перед екраном під час їжі, збільшує ймовірність появи великої талії на 15%.

Статистика

Дані по Великій Британії показують, що до 11 років 91% дітей уже мають смартфон і проводять у мережі від двох до чотирьох годин на день. Ofcom повідомляє, що діти до 16 років дивляться телевізор близько п’яти годин на тиждень.

До моменту закінчення початкової школи майже 40% дітей мають надмірну вагу або страждають на ожиріння.

Як заявив голова Фонду розвитку дітей Тем Фрай, сімейні трапези швидко стають далеким спогадом.

Джерело
The Sun
Теги
Наукові дослідження Ожиріння підлітки телевізор
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