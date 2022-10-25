У період статевого дозрівання дівчата починають соромитися змін у своєму тілі і зазвичай бояться про це поговорити. Тому завдання мам – морально підготувати дитину до першого походу до лікаря.

Як підготувати дівчинку до візиту до гінеколога – Фактам ICTV розповіла гінеколог-ендокринолог Олена Купрюшина.

– Дуже часто дівчатка починають приховувати і соромитися своїх вторинних статевих ознак. Соромляться, коли ростуть груди, коли з’являються додаткові кілограми, дівчинка починає перетворюватися на дівчину, жінку. І ось в цей перехідний період дуже важливо, щоб кожна мама звернула увагу, як на ці дзвіночки реагує її дитина, – каже лікар.

За словами Олени Купрюшиної, стандарти краси, які нам нав’язуються нині, в період статевого дозрівання дуже емоційно сприймаються дітьми.

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Вони розцінюють зміну ваги як додатковий фактор того, що потрібно худнути. Тому мамам дівчат вже років з 8 потрібно купувати спеціальну літературу на цю тему або самим пояснювати, що це звичайні процеси організму під час дорослішання.

Тоді вже з цього віку між мамою і дитиною формуватимуться довірливі стосунки і вона не боятиметься піти до гінеколога.

Коли варто вперше відвідати гінеколога

– Якщо у дитини все протікає добре, немає якихось шкіряних змін, наприклад, сильних висипань на обличчі, не турбують болі у грудях або органах малого тазу і дитина не живе статевим життям, перший прийом гінеколога може бути у 14-16 років, – розповідає Олена Купрюшина.

Але, за словами лікаря, все залежить від того, наскільки емоційно і фізично готова до цього дитина. Ніколи не варто змушувати дівчинку йти до гінеколога.

А перед візитом варто її підготувати: поговорити, пояснити, що нічого поганого з нею там не відбудеться.

– Ви своїм прикладом маєте показати, що ви теж ходите на щорічний плановий огляд. Що це звичайна ситуація в житті жінки. Якщо ж виникає питання про якісь захворювання, тоді знову ж таки своїм прикладом ми показуємо, що у мене були проблеми, лікар мені допоміг, – каже лікар.

За словами Олени Купрюшиної, важливо донести до дитини, що якщо вона почувається погано, мама хоче їй допомогти, переживає з нею, хоче сходити разом до лікаря, щоб вирішити проблему, яка турбує.

Дуже часто мами “демонізують” гінекологів, залякуючи своїх доньок, тим самим формують у дитини страхи та недовіру до лікаря.

– Я часто стикаюся у своїй практиці з тим, що мами зазвичай залякують гінекологом дівчину. Кажуть, що от якщо ти не підеш кудись там, значить, я тебе відведу до гінеколога. І дитина починає автоматично думати, що лікар може їй нашкодити, тому що мама налякала дівчинку, – каже Олена Купрюшина.

Лікар застерігає – ніколи не лякайте дитину. Батьки повинні формувати сприйняття дитини про те, що лікар не нашкодить, не обдурить, що лікар – це помічник твого здоров’я.

Перший прийом у гінеколога

На першому прийомі у лікаря не обов’язково відбудеться огляд на кріслі.

Гінеколог проведе бесіду із дівчинкою, аби встановити із дитиною довірливі відносини, дізнається, чи турбує її щось, проведе зовнішній огляд органів малого тазу, прощупуючи живіт. Може оглянути та прощупати груди.

Аби переконатися, що статеві органи розвиваються правильно та немає ніяких запалень, лікар може провести поверхневий огляд на кріслі.

Якщо дівчинка незаймана, але її турбують болі або якісь виділення, тоді лікар візьме “мазки на флору”, цей аналіз проводиться тонким інструментом і не може пошкодити пліву.

Під час огляду мама може бути поруч, але якщо дитина попросить, щоб вона вийшла, тоді матері доведеться почекати за дверима. Якщо дівчинка відмовиться від огляду на кріслі, то не варто її примушувати. Якщо їй не сподобається лікар, тоді варто звернутися до іншого спеціаліста.