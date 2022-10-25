В период полового созревания девушки начинают стесняться перемен в своем теле и обычно боятся об этом поговорить. Поэтому задача мам — морально подготовить ребенка к первому походу к врачу.

Как подготовить девочку к визиту к гинекологу – Фактам ICTV рассказала гинеколог-эндокринолог Елена Купрюшина.

— Очень часто девочки начинают скрывать и стесняться своих вторичных половых признаков. Стесняются, когда растет грудь, когда появляются дополнительные килограммы, девочка начинает превращаться в девушку, женщину. И вот в этот переходный период очень важно, чтобы каждая мама обратила внимание, как на эти звоночки реагирует ее ребенок, — говорит врач.

По словам Елены Купрюшиной, навязываемые ныне стандарты красоты в период полового созревания очень эмоционально воспринимаются детьми.

Сейчас смотрят

Они расценивают изменение веса как дополнительный фактор того, что нужно худеть. Поэтому мамам девочек уже лет в 8 нужно покупать специальную литературу на эту тему или самим объяснять, что это обычные процессы организма во время взросления.

Тогда уже с этого возраста между мамой и ребенком будут формироваться доверительные отношения и он не будет бояться пойти к гинекологу.

Когда следует впервые посетить гинеколога

— Если у ребенка все протекает хорошо, нет каких-либо кожных изменений, например, сильных высыпаний на лице, не беспокоят боли в груди или органах малого таза и ребенок не живет половой жизнью, тогда первый прием гинеколога может быть в 14-16 лет, – рассказывает Елена Купрюшина.

Но, по словам врача, все зависит от того, насколько эмоционально и физически готов к этому ребенок. Никогда не следует заставлять девочку идти к гинекологу.

А перед визитом следует ее подготовить: поговорить, объяснить, что ничего плохого с ней там не произойдет.

— Вы своим примером должны показать, что тоже ходите на ежегодный плановый осмотр. Что это обычная ситуация в жизни женщины. Если же возникает вопрос о каких-то заболеваниях, тогда опять же своим примером мы показываем, что у меня были проблемы, врач мне помог, — говорит гинеколог.

По словам Елены Купрюшиной, важно донести до ребенка, что если он чувствует себя плохо, мама хочет ему помочь, переживает с ним, хочет сходить вместе к врачу, чтобы решить беспокоящую проблему.

Очень часто мамы “демонизируют” гинекологов, пугая своих дочерей, тем самым формируют у ребенка страхи и недоверие к врачу.

– Я часто сталкиваюсь в своей практике с тем, что мамы обычно запугивают гинекологом девочку. Говорят, что если ты не пойдешь куда-то там, значит, я тебя отведу к гинекологу. И ребенок начинает автоматически думать, что врач может ему навредить, потому что мама испугала девочку, — говорит Елена Купрюшина.

Врач предостерегает – никогда не пугайте ребенка. Родители должны формировать восприятие ребенка о том, что врач не навредит, не обманет, что врач — это помощник твоего здоровья.

Первый прием у гинеколога — как происходит

На первом приеме у врача не обязательно произойдет осмотр на кресле.

Гинеколог проведет беседу с девочкой, чтобы установить с ребенком доверительные отношения, узнает, беспокоит ли ее что-нибудь, проведет внешний осмотр органов малого таза, прощупывая живот. Может осмотреть и прощупать грудь.

Чтобы убедиться, что половые органы развиваются правильно и нет воспалений, врач может провести поверхностный осмотр на кресле.

Если девочка девственница, но ее беспокоят боли или какие-то выделения, тогда врач возьмет мазки на флору, этот анализ проводится тонким инструментом и не может повредить плеву.

Во время осмотра мама может быть рядом, но если ребенок попросит, чтобы она вышла, тогда матери придется подождать за дверью. Если девочка откажется от осмотра на кресле, то не стоит ее принуждать. Если ей не понравится врач, тогда следует обратиться к другому специалисту.