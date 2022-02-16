У Львові лікарі зафіксували рідкісний випадок неврологічних ускладнень після безсимптомно перенесеного коронавірусу у 11-річної дівчинки. У дитини почали відмовляти руки та ноги.

Про це повідомили у Дитячій лікарні Першого медичного об’єднання Львова. Таке ускладнення у світі трапляється вкрай рідко.

Соломійка перенесла Covid-19 у легкій формі, із симптомів була лише втрата нюху та смаку. Але вже за кілька тижнів у дитини почала сильно боліти голова і вона відчула затерпання та слабкість в ногах, а потім – в руках. За якийсь час дівчинка уже не могла втримати виделку.

Дитину терміново госпіталізували одразу в реанімацію Дитячої лікарні, де вона провела два тижні. Лікарі поставили Соломійці діагноз – гострий поперечний мієліт у шийному відділі хребта та спастична тетраплегія (зниження рухової активності у верхніх та нижніх кінцівках) з порушенням функцій тазових органів. Це запальне інфекційне захворювання спинного мозку, під час якого швидко вражаються рухова та чутлива здатність.

За словами лікарів, коронавірус запустив хибну роботу імунної системи, яка почала сприймати клітини спинного мозку як чужорідні, атакуючи свій же організм.

Протягом двох тижнів стан дитини вдалося стабілізувати. Ще місяць дитина лікувалася в неврологічному відділенні: займалася з реабілітологом, аби перешкодити знерухомленню суглобів, вона знову вчилася сидіти, а потім уже й ходити.

У лікарні додали, що цей випадок стався у травні. Відтоді дівчинці та лікарям довелося докласти чимало зусиль, щоб відновитися. Нині після чергового планового огляду лікарі запевнили, що хвороба відступила – розвиток ускладнення призупинено, рухливість ніг та рук відновлено.

Спеціалісти нагадали, що останні хвилі коронавірусу є дедалі агресивнішими, зокрема, до дітей. Вони призводять до різного роду ускладнень: уражень серцево-судинної та нервової системи, головного мозку, панкреатиту, плевриту, пневмоній тощо.

Джерело: 1 ТМО Львова

Фото: 1 ТМО Львова