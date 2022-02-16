Во Львове врачи зафиксировали редкий случай неврологических осложнений после бессимптомно перенесенного коронавируса у 11-летней девочки. У ребенка начали отказывать руки и ноги.

Об этом сообщили в Детской больнице Первого медицинского объединения Львова. Такое осложнение в мире случается крайне редко.

Соломийка перенесла Covid-19 в легкой форме, из симптомов была лишь потеря обоняния и вкуса. Но уже через несколько недель у ребенка начала сильно болеть голова и она почувствовала онемение и слабость в ногах, а потом – в руках. Через какое-то время девочка уже не могла удержать вилку.

Ребенка срочно госпитализировали сразу в реанимацию Детской больницы, где она провела две недели. Врачи поставили Соломийке диагноз — острый поперечный миелит в шейном отделе позвоночника и спастическая тетраплегия (снижение двигательной активности в верхних и нижних конечностях) с нарушением функций тазовых органов. Это воспалительное инфекционное заболевание спинного мозга, во время которого быстро поражаются двигательная и чувствительная способность.

По словам врачей, коронавирус запустил ложную работу иммунной системы, которая начала воспринимать клетки спинного мозга как чужеродные, атакуя свой же организм.

В течение двух недель состояние ребенка удалось стабилизировать. Еще месяц ребенок лечился в неврологическом отделении: занимался с реабилитологом, чтобы помешать обездвиживанию суставов, снова учился сидеть, а потом уже и ходить.

В больнице добавили, что этот случай произошел в мае. С тех пор девочке и врачам пришлось приложить немало усилий, чтобы восстановиться. Сейчас после очередного планового осмотра врачи заверили, что болезнь отступила — развитие осложнения приостановлено, подвижность ног и рук восстановлена.

Специалисты напомнили, что последние волны коронавируса являются все более агрессивными, в частности, к детям. Они приводят к разному роду осложнений: поражениям сердечно-сосудистой и нервной системы, головного мозга, панкреатиту, плевриту, пневмониям и тому подобное.

Источник: 1 ТМО Львова

Фото: 1 ТМО Львова