Фахівці Міністерства охорони здоров’я України розповіли, як і чому слід вакцинувати дитину проти грипу.

Повідомляється, що грип – гостре вірусне захворювання, яке найбільш часто вражає органи дихання і може протікати у важкій формі, викликати ускладнення: пневмонію, отит, синусит, менінгіт, а також привести до смерті.

Маленькі діти відносяться до групи ризику, для якої грип становить найбільшу небезпеку.

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– Найкраща профілактика цього захворювання – щорічна вакцинація, що підсилює здатність організму протистояти вірусам грипу. Дітям щеплення проти грипу можна починати робити з шести місяців, – відзначають експерти.

За їхніми словами, якщо дитина до 9 років не була вакцинована і не хворіла на грип, то потрібні дві дози вакцини з інтервалом в один місяць. Всім іншим — одна.

Зазначається, що оптимальний час введення вакцини – початок осені (вересень – жовтень). У той же час щеплення рекомендують робити і в більш пізні терміни – протягом усього сезону грипу, який зазвичай триває з жовтня по травень наступного року. Імунітет після введення вакцини формується через 7-14 днів.

Повідомляється, що, за рекомендацією ВООЗ, для забезпечення максимального захисту проти вірусів, циркуляція яких очікується саме в цьому сезоні, щорічно змінюється склад вакцин. Найкраща вакцина та, яка є в доступі.

– Зверніть увагу на рекомендації щодо віку дитини. Є вакцини, якими можна щеплювати дітей від трьох років, а іншими – від шести місяців. Обов’язково перед щепленням потрібно проконсультуватися з лікарем і ознайомитися з інструкцією, – акцентують у МОЗ.

Повідомляється, що вакцини проти грипу можна придбати в аптеці і зробити щеплення, попередньо звернувшись до свого педіатра або сімейного лікаря. Також можна звернутися за щепленням в приватну клініку.