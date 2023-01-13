Специалисты Министерства здравоохранения Украины рассказали, как и почему следует вакцинировать ребенка против гриппа.

Сообщается, что грипп – острое вирусное заболевание, которое наиболее часто поражает органы дыхания и может протекать в тяжелой форме, вызвать осложнения: пневмонию, отит, синусит, менингит, а также привести к смерти.

Маленькие дети относятся к группе риска, для которой грипп представляет наибольшую опасность.

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— Лучшая профилактика этого заболевания – ежегодная вакцинация, усиливающая способность организма противостоять вирусам гриппа. Детям прививки против гриппа можно начинать делать с шести месяцев, — отмечают эксперты.

По их словам, если ребенок до 9 лет не был вакцинирован и не болел гриппом, то нужны две дозы вакцины с интервалом в один месяц. Всем остальным – одна.

Отмечается, что оптимальное время введения вакцины – начало осени (сентябрь – октябрь). В то же время прививки рекомендуют делать и в более поздние сроки – на протяжении всего сезона гриппа, который обычно продолжается с октября по май следующего года. Иммунитет после введения вакцины формируется через 7-14 дней.

Сообщается, что, по рекомендации ВОЗ, для обеспечения максимальной защиты против вирусов, циркуляция которых ожидается именно в этом сезоне, ежегодно меняется состав вакцин. Лучшая вакцина та, которая есть в доступе.

— Обратите внимание на рекомендации по возрасту ребенка. Есть вакцины, которыми можно прививать детей от трех лет, а другими – от шести месяцев. Обязательно перед прививкой нужно проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией, — акцентируют в Минздраве.

Сообщается, что вакцины против гриппа можно приобрести в аптеке и привиться, предварительно обратившись к своему педиатру или семейному врачу. Также можно обратиться за прививкой в частную клинику.