Якщо влітку і так багато сонця, чи потрібно дитині додатково давати вітамін D, який так важливий для росту і розвитку. На це питання, яке непокоїть багатьох батьків, відповідає доктор медичних наук, професор кафедри сімейної медицини Ірина Волошина.

– Вітамін D називають “вітаміном сонця”, оскільки організм синтезує його в шкірі під дією сонячного світла. Він допомагає організму засвоювати кальцій і фосфати, які надходять в організм з їжею, – розповідає професор.

Ірина Волошина нагадала, що кальцій і фосфати важливі для росту і розвитку кісток, зубів, нервової системи, зміцнення імунітету і попередження рахіту у немовлят – стану, який викликає ослаблення і деформацію кісток.

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Як дитині отримати денну норму вітаміну D

Зазвичай, щоб здорова дитина отримала свою порцію вітаміну D, досить побути на сонці хоча б 15-30 хвилин вдень і вживати продукти, які містять цей вітамін (рибу жирних сортів, молочні продукти, яловичу печінку, яєчні жовтки).

Кому потрібен вітамін D додатково

Є групи дітей, які ризикують недоотримати вітамін D. до них відносяться:

діти, які проводять на сонці мало часу;

діти із зайвою вагою або ожирінням;

малюки на грудному вигодовуванні;

діти, які живуть в регіонах зі значним забрудненням повітря.

Як зрозуміти, що дитині не вистачає вітаміну D

Тільки лікар може визначити, чи потрібно дитині приймати вітамін D, і прописати дозування.

Перед прийомом будь-яких вітамінів або харчових добавок обов’язково порадьтеся зі своїм лікарем. Не займайтеся самолікуванням, тому що високі дози цього вітаміну можуть бути шкідливими для здоров’я.