Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Діти

Вітамін D влітку: як зрозуміти, чи потрібен він дитині додатково

13 Серпня 2022, 17:39
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
діти
Джерело: Depositphotos

Якщо влітку і так багато сонця, чи потрібно дитині додатково давати вітамін D, який так важливий для росту і розвитку. На це питання, яке непокоїть багатьох батьків, відповідає доктор медичних наук, професор кафедри сімейної медицини Ірина Волошина.

– Вітамін D називають “вітаміном сонця”, оскільки організм синтезує його в шкірі під дією сонячного світла. Він допомагає організму засвоювати кальцій і фосфати, які надходять в організм з їжею, – розповідає професор.

Ірина Волошина нагадала, що кальцій і фосфати важливі для росту і розвитку кісток, зубів, нервової системи, зміцнення імунітету і попередження рахіту у немовлят – стану, який викликає ослаблення і деформацію кісток.

Читайте також:
витаминыСимптоми ослабленого імунітету: які вітаміни і мікроелементи потрібні

Зараз дивляться

Як дитині отримати денну норму вітаміну D

Зазвичай, щоб здорова дитина отримала свою порцію вітаміну D, досить побути на сонці хоча б 15-30 хвилин вдень і вживати продукти, які містять цей вітамін (рибу жирних сортів, молочні продукти, яловичу печінку, яєчні жовтки).

Кому потрібен вітамін D додатково

Є групи дітей, які ризикують недоотримати вітамін D. до них відносяться:

  • діти, які проводять на сонці мало часу;
  • діти із зайвою вагою або ожирінням;
  • малюки на грудному вигодовуванні;
  • діти, які живуть в регіонах зі значним забрудненням повітря.

Як зрозуміти, що дитині не вистачає вітаміну D

Тільки лікар може визначити, чи потрібно дитині приймати вітамін D, і прописати дозування.

Перед прийомом будь-яких вітамінів або харчових добавок обов’язково порадьтеся зі своїм лікарем. Не займайтеся самолікуванням, тому що високі дози цього вітаміну можуть бути шкідливими для здоров’я.

Джерело
МОЗ
Теги
поради лікаря
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь