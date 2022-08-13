Если летом и так много солнца, нужно ли ребенку дополнительно давать витамин D, который так важен для роста и развития. На этот вопрос, который беспокоит многих родителей, отвечает доктор медицинских наук, профессор кафедры семейной медицины Ирина Волошина.

— Витамин D называют “витамином солнца”, поскольку организм синтезирует его в коже под действием солнечного света. Он помогает организму усваивать кальций и фосфаты, которые поступают в организм с пищей, — рассказывает профессор.

Ирина Волошина напомнила, что кальций и фосфаты важны для роста и развития костей, зубов, нервной системы, укрепления иммунитета и предупреждения рахита у младенцев – состояния, которое вызывает ослабление и деформацию костей.

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Как ребенку получить дневную норму витамина D

Обычно, чтобы здоровый ребенок получил свою порцию витамина D, достаточно побыть на солнце хотя бы 15-30 минут днем и употреблять продукты, которые содержат этот витамин (рыбу жирных сортов, молочные продукты, говяжью печень, яичные желтки).

Кому витамин D нужен дополнительно

Есть группы детей, которые рискуют недополучить витамин D. К ним относятся:

дети, которые проводят на солнце мало времени;

дети с лишним весом или ожирением;

малыши на грудном вскармливании;

дети, которые живут в регионах со значительным загрязнением воздуха.

Как понять, что ребенку не хватает витамина D

Только врач может определить, нужно ли ребенку принимать витамин D, и прописать дозировку.

Перед приемом любых витаминов или пищевых добавок обязательно посоветуйтесь со своим врачом. Не занимайтесь самолечением, потому что высокие дозы этого витамина могут быть вредными для здоровья.