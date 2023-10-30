Сьогодні кожному десятому українцю діагностують артроз – захворювання колінного суглоба, через який він поступово втрачає рухливість. Про те, як виявити цю недугу та лікувати сучасними методами, розповів Фактам ICTV ортопед-травматолог, хірург Олександр Галузинський.

— За статистикою, артроз найчастіше діагностують людям літнього віку: після 70 років хворобу виявляють у 80% пацієнтів. Тобто молодим можна не хвилюватися?

— Не хочу вас розчаровувати, але якщо раніше випадки артрозу у 30-річних були поодинокими, зараз це звичайне явище. Причинами руйнування тканин хряща у молодих може бути малорухливий спосіб життя або, навпаки, – важка фізична праця.

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Крім того, на стан суглоба впливають також зайва вага, травми та спадковість. Проблем додав і коронавірус: ми спостерігали випадки, коли до захворювання на Covid-19 у досить молодого пацієнта була І-ІІ стадії артрозу, а за кілька місяців після одужання рентгенівські знімки показували ІІІ-ІV стадії.

Точної відповіді на запитання, чому хвороба так швидко розвинулась, ми не маємо. Існують лише гіпотези. Зрозуміло одне: з кожним роком артроз молодшає.

— Один із найпоширеніших симптомів артрозу – хрускіт у колінах…

— А тут я вас можу заспокоїти. Хрускіт у колінах – нормальне явище і для здорових колінних суглобів. А от коли хрускіт супроводжується болем – під час ходьби чи навантажень – варто проконсультуватись з лікарем. Хворий суглоб завжди дасть про себе знати.

Більшість пацієнтів розуміють, що щось не так: болять чи не згинаються коліна, стає важко ходити. Але вони бояться йти до лікаря і відтягують візит до останнього, сподіваючись, що все минеться.

Та за своєчасного звернення до фахівця більшість проблем із суглобами можна вирішити консервативними методами лікування: фізіотерапією та ліками. Коли момент упущено, допоможе тільки хірургічне втручання.

— Розкажіть про сучасні хірургічні методи лікування артрозу.

— На перших стадіях артрозу колінного суглоба найпопулярніший метод хірургічного лікування – артроскопія. Це малоінвазивне хірургічне втручання, яке проводиться з метою діагностики та лікування. Завдяки артроскопії лікар може побачити пошкодження колінного суглоба зсередини, знайти причину болю, що іноді неможливо встановити під час звичайних досліджень.

Операція триває 30 хвилин і відбувається під загальним наркозом. Хірург робить два проколи в області суглоба, крізь які здійснює маніпуляції. Інструменти, потрібні для проведення операції, теж маленького розміру, тому практично не травмують пацієнта.

Спочатку в отвір вводиться артроскоп – телескопічний інструмент з камерою. Зображення на екрані дає можливість оцінити стан суглоба та внутрішньосуглобових анатомічних утворень. Після цього хірург вводить в отвір інші інструменти, які допомагають виправити дефект.

— Чи залишаються на тілі сліди шрами?

— Раніше хірургу доводилось робити розрізи завдовжки 5-10 см, тож залишався рубець. Сьогодні ж слідів від операції практично не помітно: він лише 5 мл, тож пацієнт може не переживати, що після операції будуть великі шрами.

Інша справа, що хірургу стало значно складніше робити маніпуляції крізь такі маленькі отвори, але переваг значно більше. Завдяки маленькій області втручання реабілітація проходить швидше. Наприклад, якщо операція призначена на ранок, наступного дня пацієнт може їхати додому.

— Чи допоможе артроскопія, коли йдеться про ІІІ-ІV стадії артрозу?

— Ні. На цих стадіях хвороби відбувається значне руйнування хрящової та кісткової тканини, єдиним варіантом повернути суглобу рухливість, стає операція ендопротезування. Простіше кажучи, заміна колінного суглоба на імплантат. Деякі пацієнти побоюються цієї операції, бо вважають, що хірург повністю видалить їм коліно.

Але це зовсім не так. Під час ендопротезування поверхня кісток замінюється штучними частинами, між якими встановлюється виготовлений з полімеру аналог хряща. Часто після ендопротезування, коли пацієнта перестає турбувати біль у колінах і він може комфортно ходити, я чую: – Чому я не наважився на операцію раніше?

— Скільки триває операція ендопротезування?

— Це залежить від проблеми та стану пацієнта. Наприклад, якщо у людини є зайва вага, ми просимо її трішки схуднути перед операцією, щоб полегшити хірургам доступ до суглоба. Це може значно скоротити тривалість оперативного втручання. А загалом процес триває 1-2 години під місцевим чи загальним наркозом. Ускладнення виникають дуже рідко.

— На який день після операції пацієнт може зробити перші кроки?

— Буквально на другий день після артроскопії чи ендопротезування пацієнт ходить за допомогою ходунків. На третій-четвертий день розробляти суглоб можна вже самостійно в домашніх умовах. Реабілітологи показують фізичні вправи, які потрібно робити щодня.

Адже процес відновлення після операції не менш важливий, ніж сама операція. Що краще пацієнт дотримується рекомендацій лікаря, то швидше починає жити у звичному для себе режимі, без болю у суглобах.