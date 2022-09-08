Авторитетні експерти онлайн-платформи Бережи себе відповіли на найпоширеніші питання щодо болю під час місячних.

– У деяких жінок біль під час місячних настільки сильний, що змушує їх залишатися вдома і випадати з життя на кілька днів. Така ситуація не є нормальною і бажано про це якомога швидше поговорити зі своїм гінекологом, – підкреслюють медики.

Інші симптоми, які повинні насторожити:

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ви відчуваєте біль під час сексу;

ваші менструації стають більш болючими;

кров в сечі;

кров в калі, біль під час дефекації ;

; ви не можете завагітніти після одного року спроб (мається на увазі активне статеве життя з партнером без засобів контрацепції).

Яка причина болю

Це може бути пов’язано з декількома захворюваннями. Найпоширеніше з яких — ендометріоз.

– Матка встелена особливою тканиною – ендометрієм. Ендометріоз – це хвороба, коли тканина, подібна ендометрію, розростається в інших місцях вашого тіла, наприклад, на яєчниках, фаллопієвих трубах, кишечнику або сечовому міхурі, навколо матки, – пояснюють фахівці.

Нарости можуть збільшуватися і викликати такі проблеми, як:

блокування маткових труб;

кров, що потрапила в яєчники, може утворювати кісти;

через запалення може утворюватися рубцева тканина і спайки. Вони можуть викликати тазовий біль і ускладнення при вагітності;

також можуть виникати проблеми з кишечником і сечовим міхуром.

Єдиний спосіб бути на 100% впевненими в цьому діагнозі – пройти процедуру під назвою лапароскопія.

Чи можна це вилікувати

– На жаль, не існує лікування, яке дозволило б позбутися ендометріозу повністю. Однак є досить великий перелік методів, які можуть істотно поліпшити життя з цим захворюванням, – коментують медики.

Зазвичай лікар зможе підібрати для вас гормональну терапію, яка допоможе контролювати захворювання. У деяких випадках може знадобитися хірургічне втручання.

Для зняття болю використовують знеболюючі, такі як ібупрофен. Якщо біль дуже інтенсивний, лікар може підібрати додаткові знеболюючі, наприклад, опіоїди.

– Багато жінок з ендометріозом вагітніють і народжують здорових дітей, – запевняють фахівці.

Однак слід зазначити, що з ендометріозом завагітніти може бути важче. Від 30 до 50% жінок з безпліддям мають ендометріоз.

При мінімальному ендометріозі видалення новоутворень може збільшити шанси завагітніти природним шляхом.

Джерело: Бережи себе