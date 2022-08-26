Масталгія – біль молочних залоз не вважається захворюванням, а симптомом, що спричиняє дискомфорт для жінки. Масталгія може бути циклічною, пов’язаною з менструальним циклом, або постійною – не пов’язаною. Більше 75% жінок репродуктивного віку відзначають наявність болю у грудях в середині циклу. Чому необхідно пильно стежити за больовими відчуттями у грудних залозах, пояснює лікарка-онколог, к.м.д. Аліна Андріїв.

На які симптоми слід звертати увагу

1. Циклічний біль (мастодинія) асоціюється з менструальним циклом.

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Зазвичай молочні залози грубшають, стають дещо набряклими за 1-3 дні до початку менструації. Такі зміни вважаються фізіологічними і, як правило, не вимагають корекції. Однак циклічний біль може посилюватися і турбувати вже не 1-3 дні, а протягом 1-2 тижнів і довше. Подібна симптоматика викликана певними порушеннями в гормональному та водному обміні організму, і як наслідок, набряком тканин молочної залози.

2. Простий або періодичний (нециклічний) біль.

Це, безумовно, вимагає консультації та рекомендацій лікаря, щоб з’ясувати причину. За необхідності потрібно пройти медичне обстеження. Цей стан не є небезпечним, але при порушені якості життя потребує медичної корекції.

На появу патологій впливає безліч факторів: генетична патологія, захворювання щитоподібної залози, ожиріння, спосіб життя. Зазвичай біль в грудних залозах 1-2 дні в середині циклу, 2-3 – в його кінці вважається нормою.

Планове відвідування мамолога допоможе уникнути безлічі проблем з жіночим здоров’ям.

Найчастіші захворювання молочних залоз:

дисгормональні зміни (мастопатії);

симптом масталгія;

кісти;

фіброаденоми;

рак молочних залоз.

Дисгормональні зміни (може бути синонім мастопатія) – поширені у жінок репродуктивного віку і найчастіше пов’язані з гормональними порушеннями. Корекція цих змін потребує ретельного вивчення не лише стану грудних залоз, а й ендокринної системи, структурної повноцінності репродуктивної системи, обмінних процесів організму в цілому. Проблема заслуговує на пильну увагу не тільки мамологів, а й гінекологів та ендокринологів.

Кісти – одиничне чи множинне новоутворення округлої форми, яке представляється заповненою рідиною порожниною (різного кольору та консистенції). Розміром до 1 см не вважаються патологією, не потребують спеціального лікування. В окремих випадках показана тонкоголкова біопсія (діагностично-лікувальна процедура).

Основне захворювання грудних залоз, таке як рак молочної залози, дуже рідко супроводжується болем, але є досить небезпечним.

Тому відсутність будь-яких скарг не є запорукою абсолютного здоров‘я грудних залоз. Варто звернути увагу, що на ранніх стадіях пацієнт не завжди здатен самостійно знайти ті чи інші “червоні прапорці” даної патології, тому не варто нехтувати консультацією спеціалістів.

Єдиним захистом для жінки є регулярні огляди мамолога для виявлення змін в молочних залозах на ранньому етапі та вчасного лікування.