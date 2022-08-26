Масталгия — боль молочных желез не считается заболеванием, а симптомом, вызывающим дискомфорт для женщины. Масталгия может быть циклической, связанной с менструальным циклом, или постоянной – не связанной. Более 75% женщин репродуктивного возраста отмечают наличие боли в груди в середине цикла. Почему необходимо внимательно следить за болевыми ощущениями в грудных железах, объясняет врач-онколог, к.м.д. Алина Андриив.

На какие симптомы следует обращать внимание

1. Циклическая боль (мастодиния) ассоциируется с менструальным циклом.

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Обычно молочные железы набухают, становятся несколько отечными за 1-3 дня до начала менструации. Такие изменения считаются физиологическими и обычно не требуют коррекции. Однако циклическая боль может усиливаться и беспокоить уже не 1-3 дня, а в течение 1-2 недель и дольше. Подобная симптоматика вызвана определенными нарушениями в гормональном и водном обмене организма и, как следствие, отеком тканей молочной железы.

2. Простая или периодическая (нециклическая) боль.

Это, безусловно, требует консультации и рекомендаций врача, чтобы выяснить причину. При необходимости следует пройти медицинское обследование. Это состояние неопасно, но при нарушении качества жизни нуждается в медицинской коррекции.

На появление патологий влияет множество факторов: генетическая патология, заболевание щитовидной железы, ожирение, образ жизни. Обычно боль в грудных железах 1-2 дня в средине цикла, 2-3 — в его конце считается нормой.

Плановое посещение маммолога поможет избежать множества проблем с женским здоровьем.

Частые заболевания молочных желез:

дисгормональные изменения (мастопатии);

симптомы масталгии;

кисты;

фиброаденомы;

рак молочных желез.

Дисгормональные изменения (может быть синоним мастопатии) – распространены у женщин репродуктивного возраста и чаще всего связаны с гормональными нарушениями. Коррекция этих изменений требует тщательного изучения не только состояния грудных желез, но и эндокринной системы, структурной полноценности репродуктивной системы, обменных процессов организма в целом. Проблема заслуживает пристального внимания не только маммологов, но и гинекологов и эндокринологов.

Кисты – единичное или множественное новообразование округлой формы, которое представляется заполненной жидкостью полостью (разного цвета и консистенции). Размером до 1 см не считаются патологией и не требуют специального лечения. В отдельных случаях показана тонкоигольная биопсия (диагностически-лечебная процедура).

Основное заболевание грудных желез, такое как рак молочной железы, очень редко сопровождается болью, но достаточно опасно.

Поэтому отсутствие каких-либо жалоб не является залогом абсолютного здоровья грудных желез. Следует обратить внимание, что на ранних стадиях пациент не всегда способен самостоятельно найти те или иные “красные флажки” данной патологии, поэтому не следует пренебрегать консультацией специалистов.

Единственной защитой для женщины являются регулярные осмотры у маммолога для выявления изменений в молочных железах на раннем этапе и своевременного лечения.