Одного дня 36-річного Адама Крофта з Британії його розумний годинник попередив про хворобу серця, що, можливо, врятувало йому життя.
Перед тим, як 22 лютого потрапити до лікарні Адам Крофт не вважав, що його симптоми є серйозними. Кілька місяців тому письменник відчув тріпотіння серця і запаморочення та не звернув на це увагу.
Потім одного вечора він відчув запаморочення, коли він піднявся з дивана та пішов на кухню, щоб набрати води. Поки він дійшов до кухні, він “відчув, що світ закривається”.
– Мені вдалося спуститися на підлогу, і я опинився в калюжі холодного поту, — згадує Адам.
Адам знову проігнорував симптоми. Коли він прокинувся наступного ранку, то побачив, що його годинник кожні пару годин сповіщав його про необхідність медичної допомоги, оскільки в у нього відбувалася фібриляція передсердь.
Фібриляція передсердь є найпоширенішим порушенням серцевого ритму, яке вражає приблизно 1,4 млн людей у Великобританії, згідно з NHS.
Це може вразити дорослих будь-якого віку, але частіше зустрічається у літніх.
Адам негайно поїхав до лікарні.
– Офіційний діагноз мені поставили дуже швидко – приблизно через годину, – розказав Адам.
Потім почалося лікування, яке ще триває, а годинник Адам залишає ввімкненим.
Він порадив всім, хто відчуває подібні симптоми, звернутися до лікарів.
Симптоми фібриляції передсердь
Ви можете відчувати нерегулярне, а іноді й прискорене серцебиття або пульс, навіть якщо ви не тренуєтеся.
Деякі люди кажуть, ніби серце тріпотить або прискорюється (відоме як серцебиття).
Інші симптоми можуть включати:
- біль у грудях
- стає важче виконувати вправи
- втома
- задишка
- запаморочення або відчуття непритомності.
Фібриляція передсердь може тривати протягом хвилин або годин або бути стійкою, навіть постійною.
Національна служба охорони здоров’я зазначає, що інколи фібриляція передсердь не викликає жодних симптомів, і людина, яка її має, абсолютно не підозрює, що її серцевий ритм нерегулярний.
Але слід звернутися до лікаря загальної практики, якщо:
- у вас біль у грудях, який приходить і зникає
- вас біль у грудях, який швидко зникає, але ви все ще хвилюєтесь
- ви помітили раптову зміну серцебиття
- ваш пульс стабільно нижче 60 або вище 100 (особливо якщо у вас є інші симптоми фібриляції передсердь, такі як запаморочення та задишка).
Адам — не перша людина, яка повідомила, що її врятував розумний годинник, та дослідження показали, що розумні годинники можуть бути небезпечними для людей, якщо в них встановлено кардіостимулятор.