Одного дня 36-річного Адама Крофта з Британії його розумний годинник попередив про хворобу серця, що, можливо, врятувало йому життя.

Перед тим, як 22 лютого потрапити до лікарні Адам Крофт не вважав, що його симптоми є серйозними. Кілька місяців тому письменник відчув тріпотіння серця і запаморочення та не звернув на це увагу.

Потім одного вечора він відчув запаморочення, коли він піднявся з дивана та пішов на кухню, щоб набрати води. Поки він дійшов до кухні, він “відчув, що світ закривається”.

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– Мені вдалося спуститися на підлогу, і я опинився в калюжі холодного поту, — згадує Адам.

Адам знову проігнорував симптоми. Коли він прокинувся наступного ранку, то побачив, що його годинник кожні пару годин сповіщав його про необхідність медичної допомоги, оскільки в у нього відбувалася фібриляція передсердь.

Фібриляція передсердь є найпоширенішим порушенням серцевого ритму, яке вражає приблизно 1,4 млн людей у Великобританії, згідно з NHS.

Це може вразити дорослих будь-якого віку, але частіше зустрічається у літніх.

Адам негайно поїхав до лікарні.

– Офіційний діагноз мені поставили дуже швидко – приблизно через годину, – розказав Адам.

Потім почалося лікування, яке ще триває, а годинник Адам залишає ввімкненим.

Він порадив всім, хто відчуває подібні симптоми, звернутися до лікарів.

Симптоми фібриляції передсердь

Ви можете відчувати нерегулярне, а іноді й прискорене серцебиття або пульс, навіть якщо ви не тренуєтеся.

Деякі люди кажуть, ніби серце тріпотить або прискорюється (відоме як серцебиття).

Інші симптоми можуть включати:

біль у грудях

стає важче виконувати вправи

втома

задишка

запаморочення або відчуття непритомності.

Фібриляція передсердь може тривати протягом хвилин або годин або бути стійкою, навіть постійною.

Національна служба охорони здоров’я зазначає, що інколи фібриляція передсердь не викликає жодних симптомів, і людина, яка її має, абсолютно не підозрює, що її серцевий ритм нерегулярний.

Але слід звернутися до лікаря загальної практики, якщо:

у вас біль у грудях, який приходить і зникає

вас біль у грудях, який швидко зникає, але ви все ще хвилюєтесь

ви помітили раптову зміну серцебиття

ваш пульс стабільно нижче 60 або вище 100 (особливо якщо у вас є інші симптоми фібриляції передсердь, такі як запаморочення та задишка).

Адам — не перша людина, яка повідомила, що її врятував розумний годинник, та дослідження показали, що розумні годинники можуть бути небезпечними для людей, якщо в них встановлено кардіостимулятор.