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Чоловіка врятував розумний годинник: він сигналізував про небезпечні симптоми

12 Березня 2023, 14:44
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
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Джерело: Depositphotos

Одного дня 36-річного Адама Крофта з Британії його розумний годинник попередив про хворобу серця, що, можливо, врятувало йому життя.

Перед тим, як 22 лютого потрапити до лікарні Адам Крофт не вважав, що його симптоми є  серйозними. Кілька місяців тому письменник відчув тріпотіння серця і запаморочення та не звернув на це увагу.

Потім одного вечора він відчув запаморочення, коли він піднявся з дивана та пішов на кухню, щоб набрати води. Поки він дійшов до кухні, він “відчув, що світ закривається”.

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– Мені вдалося спуститися на підлогу, і я опинився в калюжі холодного поту, — згадує Адам.

Адам знову проігнорував симптоми. Коли він прокинувся наступного ранку, то побачив, що його годинник  кожні пару годин сповіщав його про необхідність медичної допомоги, оскільки в у нього відбувалася фібриляція передсердь.

Фібриляція передсердь є найпоширенішим порушенням серцевого ритму, яке вражає приблизно 1,4 млн людей у Великобританії, згідно з NHS.

Це може вразити дорослих будь-якого віку, але частіше зустрічається у літніх.

Адам негайно поїхав до лікарні.

– Офіційний діагноз мені поставили дуже швидко – приблизно через годину, – розказав Адам.

Потім почалося лікування, яке ще триває, а годинник Адам залишає ввімкненим.

Він порадив всім, хто відчуває подібні симптоми, звернутися до лікарів.

Симптоми фібриляції передсердь

Ви можете відчувати нерегулярне, а іноді й прискорене серцебиття або пульс, навіть якщо ви не тренуєтеся.

Деякі люди кажуть, ніби серце тріпотить або прискорюється (відоме як серцебиття).

Інші симптоми можуть включати:

  • біль у грудях
  • стає важче виконувати вправи
  • втома
  • задишка
  • запаморочення або відчуття непритомності.

Фібриляція передсердь може тривати протягом хвилин або годин або бути стійкою, навіть постійною.

Національна служба охорони здоров’я зазначає, що інколи фібриляція передсердь не викликає жодних симптомів, і людина, яка її має, абсолютно не підозрює, що її серцевий ритм нерегулярний.

Але слід звернутися до лікаря загальної практики, якщо:

  • у вас біль у грудях, який приходить і зникає
  •  вас біль у грудях, який швидко зникає, але ви все ще хвилюєтесь
  • ви помітили раптову зміну серцебиття
  • ваш пульс стабільно нижче 60 або вище 100 (особливо якщо у вас є інші симптоми фібриляції передсердь, такі як запаморочення та задишка).
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Адам — не перша людина, яка повідомила, що її врятував розумний годинник, та дослідження показали, що розумні годинники можуть бути небезпечними для людей, якщо в них встановлено кардіостимулятор.

Джерело
The Sun
Теги
лікування
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