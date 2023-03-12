Однажды 36-летнего Адама Крофта из Британии его умные часы предупредили о болезни сердца, что, возможно, спасло ему жизнь.

Перед тем, как 22 февраля попасть в больницу Адам Крофт не считал, что его симптомы являются серьезными. Несколько месяцев назад писатель почувствовал трепет сердца и головокружение и не обратил на это внимание.

Затем однажды вечером он почувствовал головокружение, когда он поднялся с дивана и пошел на кухню, чтобы набрать воды. Пока он дошел до кухни, он “почувствовал, что мир закрывается”.

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– Мне удалось опуститься на пол, и я оказался в луже холодного пота, – вспоминает Адам.

Адам снова проигнорировал симптомы. Когда он проснулся на следующее утро, то увидел, что его часы каждые пару часов извещали о необходимости медицинской помощи, поскольку у него происходила фибрилляция предсердий.

Фибрилляция предсердий является наиболее распространенным нарушением сердечного ритма, которое поражает примерно 1,4 млн человек в Великобритании, согласно NHS.

Это может поразить взрослых всех возрастов, но чаще встречается у пожилых.

Адам немедленно отправился в больницу.

– Официальный диагноз мне поставили очень быстро – примерно через час, – рассказал Адам.

Затем началось лечение, которое еще продолжается, а часы Адам оставляет включенными.

Он посоветовал всем, кто испытывает подобные симптомы, обратиться к врачам.

Симптомы фибрилляции предсердий

Вы можете чувствовать нерегулярное, а иногда и учащенное сердцебиение или пульс, даже если вы не тренируетесь.

Некоторые люди говорят, будто сердце трепещет или ускоряется (известно как сердцебиение).

Другие симптомы могут включать:

боль в груди

становится труднее выполнять упражнения

усталость

одышка

головокружение или чувство обморока.

Фибрилляция предсердий может длиться в течение минут или часов или быть устойчивой, даже постоянной.

Национальная служба здравоохранения отмечает, что иногда фибрилляция предсердий не вызывает никаких симптомов, и у ее человека абсолютно не подозревается, что ее сердечный ритм нерегулярный.

Но следует обратиться к врачу общей практики, если:

у вас боль в груди, которая приходит и исчезает

вас боль в груди, которая быстро исчезает, но вы все еще волнуетесь

вы заметили внезапную смену сердцебиения

ваш пульс стабильно ниже 60 или выше 100 (особенно если у вас есть другие симптомы фибрилляции предсердий, такие как головокружение и одышка).

Адам — не первый человек, который сообщил, что его спасли умные часы, и исследования показали, что умные часы могут быть опасными для людей, если у них установлен кардиостимулятор.