Згідно з численними дослідженнями, більшість людей не споживають рекомендовану кількість магнію для задоволення потреб організму. Також підраховано, що в розвинених країнах від 10 до 30% населення мають невеликий дефіцит магнію.

Зазначається, що магній необхідний для того, щоб допомогти більш ніж 300 ферментам виконувати численні хімічні процеси в організмі, зокрема ті, які:

виробляють білки;

підтримують міцність кісток;

контролюють рівень цукру в крові і артеріальний тиск;

підтримують здоров’я м’язів і нервів.

Магній також діє як електричний провідник, який допомагає серцю битися і скорочувати м’язи.

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Ознаки дефіциту магнію:

слабкість;

втрата апетиту;

утомлюваність;

нудота і блюв ання .

Зазначається, що дефіцит магнію пов’язаний з підвищеним ризиком деяких хронічних захворювань, зокрема серцево-судинні захворювання, остеопороз, діабет II типу, мігрень і хвороба Альцгеймера.

При цьому до найбільшого ризику схильні діти і підлітки, люди похилого віку, жінки в менопаузі.

Зазначається, що рекомендована кількість магнію, яку людина повинна споживати щодня, залежить від її віку та стану здоров’я. Але загалом чоловіки віком 19-51 років повинні отримувати від 400 до 420 мг на день, а жінки повинні прагнути до 310-320 мг.

Незважаючи на те, що зараз фрукти і овочі містять менше магнію, ніж 50 років тому, а переробка видаляє близько 80% цього мінералу з продуктів, при ретельному плануванні все ж можна отримати весь необхідний магній зі свого раціону.

Йдеться насамперед про такі продукти, як горіхи, насіння, цільнозернові, боби, зелені листові овочі (наприклад, капуста або брокколі), молоко, йогурт. Так, 30 г мигдалю містять 20% добової норми магнію для дорослих.

Водночас деяким групам, наприклад, літнім і людям з певними захворюваннями може знадобитися прийом добавок магнію. Але важливо поговорити з лікарем, перш ніж почати їх приймати.