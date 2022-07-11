У червні експерти Центрів з контролю і профілактики захворювань (CDC) дійшли висновку, що підваріанти Омікрона BA.4 і BA.5 стали домінуючими в США. Трохи пізніше, 5 липня, Агентство уточнило: BA.5 становить більше половини нових випадків у країні.

Експерти заявили, що за симптоматикою ці підваріанти мають досить багато спільного з більш ранніми версіями Омікрона.

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Як зазначив фахівець з інфекційних захворювань Каліфорнійського університету Пітер Чин-Хонг, у людей, інфікованих ВА.4 і BA.5, можуть з’явитися:

кашель;

нежить;

біль у горлі;

утомлюваність;

головні і м’язові болі.

Однак, на думку фахівця, у них менше шансів втратити почуття смаку й запаху або відчути задишку, аніж у тих, хто заражений Дельта- або іншими варіантами коронавірусу.

На думку іншого фахівця, лікаря-пульмонолога і реаніматолога в Клівлендській клініці Джозефа Габбази, люди, як правило, відчувають симптоми у верхніх дихальних шляхах.

За його словами, він бачив більше пацієнтів з болючою закладеністю носових пазух і сильними болями в горлі, у яких був позитивний результат на Covid-19, в той час як циркулювали саме BA.4 і BA.5.

Медик зазначає, що деякі пацієнти через сильні болі в горлі думали, що у них гострий фарингіт.