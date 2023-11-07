Лікар-офтальмолог пояснив, що відмова від корекції зору лише погіршує його.

Фахівець зазначає, що важливо враховувати індивідуальні потреби.

Важливість корекції зору

Окуляри або контактні лінзи допомагають повноцінно жити з короткозорістю, далекозоркістю та астигматизмом.

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Лікар Гарі Хіршфілд наголошує, що при відповідних захворюваннях потрібно обирати зручний для себе метод корекції зору.

Якщо неправильно або зовсім не корегувати зір, то з’являтиметься біль в очах, головний біль та загальна втома.

Існує міф про те, що очам потрібно “відпочити” від окулярів чи лінз. Експерт каже, навпаки, при порушеннях рефракції напруга подвоюється.

Часто дітям призначають корекцію зору для лікування амбліопії або косоокоссті, тоді точно потрібно притримуватись рекомендацій офтальмолога.

Джерело: American Academy of Ophthalmology