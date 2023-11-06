Астигматизм – порушення зору, яке розповсюджене у всьому світі. Аномалія пов’язана зі зміною форми передньої поверхні очного яблука.

Факти ICTV розпитали в офтальмолога Марії Обухової все про астигматизм: що це таке, як його лікувати, та що буде, якщо носити окуляри при астигматизмі.

Що таке астигматизм

– Це одна з особливостей рефракції ока, яка означає нерівномірність оптичного заломлення через нерівномірність будови рогівки або кришталика, – розповідає лікар.

Найчастіше джерелом астигматизму є рогівка, яка розташована перед кольоровою радужкою.

Зараз дивляться

Зазвичай рогівка сферична, як скельце у наручного годинника, або ж як м’яч.

При астигматизмі напівсфера перестає бути рівномірною, а більше схожа на м’яч для регбі, і потребує додаткової корекції в певних меридіанах.

– Через зміну форми відбувається розфокусування, неоднакове заломлення променів світла, які фокусуються не на одній точці на сітківці, а в двох чи більше, – додає фахівчиня.

Захворювання може бути як вродженим, так і набутим.

Лікарка назвала симптоми астигматизму:

нечіткість зору;

довге фокусування;

подвоєння контурів;

під різним кутом може бути різне зображення;

від джерела світла, особливо у вечірній час, помітно додаткові витягнуті промені;

швидша зорова втома.

Чи можна вилікувати астигматизм

Лікарка каже, лікувати астигматизм сенсу немає.

– Це не хвороба, це особлива будова рогівки чи кришталика, вид рефракції ока. Аномалії рефракції – це як розмір ноги, може бути стандартним, а може мати свої особливості, – додає Марія.

З таким можна жити спокійно і використовувати постійну корекцію, наприклад, окуляри чи контактні лінзи. А можна позбутися за допомогою лазерної корекції, або ж рефракційної заміни кришталика.

Профілактика астигматизму

Офтальмолог поділилась порадами, як попередити аномалію.

Необхідно дотримуватися правильного режиму освітлення в кімнаті.

– Робоче місце або стіл для навчання повинні бути правильно висвітлені: світло повинне падати з лівого або правого боку, залежно від того, якою рукою людина пише, – розповідає експертка.

Виконувати періодично гімнастику для розслаблення очей. Щогодини необхідно робити невеликі перерви, дивитися вдалину, робити вправи для зняття напруги.

Вживати продукти для зміцнення зору з вітамінами або вже готові таблетовані вітамінні комплекси після консультації з лікарем-офтальмологом.

– Забезпечувати захист очей від сонця, пилу і потрапляння інших предметів, які можуть завдати травми, – наголошує медикиня.

Проводити регулярне обстеження зору для попередження захворювань, особливо в сім’ях з астигматизмом чи іншими захворюваннями очей.

– Адже більшість захворювань мають генетичну схильність. Профілактичний огляд має бути один раз на рік, – каже спеціалістка.

Чи обов’язково носити окуляри при астигматизмі

– Так, астигматизм зазвичай потребує корекції, якщо він впливає на зорові функції, – розповідає Марія.

Прояви аномалії суттєво погіршують працездатність та зоровий комфорт. Може бути і постійний головний біль.

– В гірших випадках через астигматизм може погіршуватися зір, розвинутись амбліопія (ліниве око, відсутність 100% зору) або ж косоокість, – зазначає експертка.

Астигматизм буває і фізіологічним, і навіть у людей зі 100% зором можуть бути мінімальні нерівності в будові рогівки чи кришталика.

– Такий зазвичай не потребує корекції у вигляді окулярів і не впливає на зорову функцію, – додає офтальмолог.

Загалом, астигматизм – це аномалія, яка створює дискомфорт багатьом людям. Щоб правильно корегувати зміни, варто консультуватися з лікарем та дотримуватися рекомендацій.