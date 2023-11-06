Астигматизм – порушення зору, яке розповсюджене у всьому світі. Аномалія пов’язана зі зміною форми передньої поверхні очного яблука.
Факти ICTV розпитали в офтальмолога Марії Обухової все про астигматизм: що це таке, як його лікувати, та що буде, якщо носити окуляри при астигматизмі.
Що таке астигматизм
– Це одна з особливостей рефракції ока, яка означає нерівномірність оптичного заломлення через нерівномірність будови рогівки або кришталика, – розповідає лікар.
Найчастіше джерелом астигматизму є рогівка, яка розташована перед кольоровою радужкою.
Зазвичай рогівка сферична, як скельце у наручного годинника, або ж як м’яч.
При астигматизмі напівсфера перестає бути рівномірною, а більше схожа на м’яч для регбі, і потребує додаткової корекції в певних меридіанах.
– Через зміну форми відбувається розфокусування, неоднакове заломлення променів світла, які фокусуються не на одній точці на сітківці, а в двох чи більше, – додає фахівчиня.
Захворювання може бути як вродженим, так і набутим.
Лікарка назвала симптоми астигматизму:
- нечіткість зору;
- довге фокусування;
- подвоєння контурів;
- під різним кутом може бути різне зображення;
- від джерела світла, особливо у вечірній час, помітно додаткові витягнуті промені;
- швидша зорова втома.
Чи можна вилікувати астигматизм
Лікарка каже, лікувати астигматизм сенсу немає.
– Це не хвороба, це особлива будова рогівки чи кришталика, вид рефракції ока. Аномалії рефракції – це як розмір ноги, може бути стандартним, а може мати свої особливості, – додає Марія.
З таким можна жити спокійно і використовувати постійну корекцію, наприклад, окуляри чи контактні лінзи. А можна позбутися за допомогою лазерної корекції, або ж рефракційної заміни кришталика.
Профілактика астигматизму
Офтальмолог поділилась порадами, як попередити аномалію.
Необхідно дотримуватися правильного режиму освітлення в кімнаті.
– Робоче місце або стіл для навчання повинні бути правильно висвітлені: світло повинне падати з лівого або правого боку, залежно від того, якою рукою людина пише, – розповідає експертка.
Виконувати періодично гімнастику для розслаблення очей. Щогодини необхідно робити невеликі перерви, дивитися вдалину, робити вправи для зняття напруги.
Вживати продукти для зміцнення зору з вітамінами або вже готові таблетовані вітамінні комплекси після консультації з лікарем-офтальмологом.
– Забезпечувати захист очей від сонця, пилу і потрапляння інших предметів, які можуть завдати травми, – наголошує медикиня.
Проводити регулярне обстеження зору для попередження захворювань, особливо в сім’ях з астигматизмом чи іншими захворюваннями очей.
– Адже більшість захворювань мають генетичну схильність. Профілактичний огляд має бути один раз на рік, – каже спеціалістка.
Чи обов’язково носити окуляри при астигматизмі
– Так, астигматизм зазвичай потребує корекції, якщо він впливає на зорові функції, – розповідає Марія.
Прояви аномалії суттєво погіршують працездатність та зоровий комфорт. Може бути і постійний головний біль.
– В гірших випадках через астигматизм може погіршуватися зір, розвинутись амбліопія (ліниве око, відсутність 100% зору) або ж косоокість, – зазначає експертка.
Астигматизм буває і фізіологічним, і навіть у людей зі 100% зором можуть бути мінімальні нерівності в будові рогівки чи кришталика.
– Такий зазвичай не потребує корекції у вигляді окулярів і не впливає на зорову функцію, – додає офтальмолог.
Загалом, астигматизм – це аномалія, яка створює дискомфорт багатьом людям. Щоб правильно корегувати зміни, варто консультуватися з лікарем та дотримуватися рекомендацій.