Астигматизм — нарушение зрения, которое распространено во всем мире. Аномалия связана с изменением формы передней поверхности глазного яблока.
Факты ICTV расспросили у офтальмолога Марии Обуховой все об астигматизме: что это такое, как его лечить, и что будет, если носить очки при астигматизме.
Что такое астигматизм
— Это одна из особенностей рефракции глаза, которая означает неравномерность оптического преломления из-за неравномерности строения роговицы или хрусталика, — рассказывает врач.
Чаще всего источником астигматизма является роговица, которая находится перед цветной радужкой.
Обычно роговица сферическая, как стеклышко у наручных часов, или же как мяч.
При астигматизме полусфера перестает быть равномерной, а больше похожа на мяч для регби, и требует дополнительной коррекции в определенных меридианах.
— Из-за изменения формы происходит расфокусировка, неодинаковое преломление лучей света, которые фокусируются не на одной точке на сетчатке, а в двух или более, — добавляет специалист.
Заболевание может быть как врожденным, так и приобретенным.
Врач назвала симптомы астигматизма:
- нечеткость зрения;
- длинная фокусировка;
- удвоение контуров;
- под разным углом может быть разное изображение;
- от источника света, особенно в вечернее время, заметно дополнительные вытянутые лучи;
- более быстрая зрительная усталость.
Можно ли вылечить астигматизм
Врач говорит, лечить астигматизм смысла нет.
— Это не болезнь, это особое строение роговицы или хрусталика, вид рефракции глаза. Аномалии рефракции — это как размер ноги, может быть стандартным, а может иметь свои особенности, — добавляет Мария.
С таким можно жить спокойно и использовать постоянную коррекцию, например, очки или контактные линзы. А можно избавиться с помощью лазерной коррекции, или же рефракционной замены хрусталика.
Профилактика астигматизма
Офтальмолог поделилась советами, как предупредить аномалию.
Необходимо соблюдать правильный режим освещения в комнате.
— Рабочее место или стол для обучения должны быть правильно освещены: свет должен падать с левой или правой стороны, в зависимости от того, какой рукой человек пишет, — рассказывает эксперт.
Выполнять периодически гимнастику для расслабления глаз. Каждый час необходимо делать небольшие перерывы, смотреть вдаль, делать упражнения для снятия напряжения.
Употреблять продукты для укрепления зрения с витаминами или уже готовые таблетированные витаминные комплексы после консультации с врачом-офтальмологом.
— Обеспечивать защиту глаз от солнца, пыли и попадания других предметов, которые могут нанести травму, — отмечает медик.
Проводить регулярное обследование зрения для предупреждения заболеваний, особенно в семьях с астигматизмом или другими заболеваниями глаз.
— Ведь большинство заболеваний — имеют генетическую предрасположенность. Профилактический осмотр должен быть один раз в год, — говорит специалистка.
Обязательно ли носить очки при астигматизме
— Да, астигматизм обычно требует коррекции, если он влияет на зрительные функции, — рассказывает Мария.
Проявления аномалии существенно ухудшают работоспособность и зрительный комфорт. Может быть и постоянная головная боль.
— В худших случаях из-за астигматизма может ухудшаться зрение, развиться амблиопия (ленивый глаз, отсутствие 100% зрения) или косоглазие, — отмечает эксперт.
Астигматизм бывает и физиологическим, и даже у людей со 100% зрением могут быть минимальные неровности в строении роговицы или хрусталика.
— Такой обычно не требует коррекции в виде очков и не влияет на зрительную функцию, — добавляет офтальмолог.
В общем, астигматизм — это аномалия, которая создает дискомфорт многим людям. Чтобы правильно корректировать изменения, стоит консультироваться с врачом и придерживаться рекомендаций.