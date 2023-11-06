Астигматизм — нарушение зрения, которое распространено во всем мире. Аномалия связана с изменением формы передней поверхности глазного яблока.

Факты ICTV расспросили у офтальмолога Марии Обуховой все об астигматизме: что это такое, как его лечить, и что будет, если носить очки при астигматизме.

Что такое астигматизм

— Это одна из особенностей рефракции глаза, которая означает неравномерность оптического преломления из-за неравномерности строения роговицы или хрусталика, — рассказывает врач.

Чаще всего источником астигматизма является роговица, которая находится перед цветной радужкой.

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Обычно роговица сферическая, как стеклышко у наручных часов, или же как мяч.

При астигматизме полусфера перестает быть равномерной, а больше похожа на мяч для регби, и требует дополнительной коррекции в определенных меридианах.

— Из-за изменения формы происходит расфокусировка, неодинаковое преломление лучей света, которые фокусируются не на одной точке на сетчатке, а в двух или более, — добавляет специалист.

Заболевание может быть как врожденным, так и приобретенным.

Врач назвала симптомы астигматизма:

нечеткость зрения;

длинная фокусировка;

удвоение контуров;

под разным углом может быть разное изображение;

от источника света, особенно в вечернее время, заметно дополнительные вытянутые лучи;

более быстрая зрительная усталость.

Можно ли вылечить астигматизм

Врач говорит, лечить астигматизм смысла нет.

— Это не болезнь, это особое строение роговицы или хрусталика, вид рефракции глаза. Аномалии рефракции — это как размер ноги, может быть стандартным, а может иметь свои особенности, — добавляет Мария.

С таким можно жить спокойно и использовать постоянную коррекцию, например, очки или контактные линзы. А можно избавиться с помощью лазерной коррекции, или же рефракционной замены хрусталика.

Профилактика астигматизма

Офтальмолог поделилась советами, как предупредить аномалию.

Необходимо соблюдать правильный режим освещения в комнате.

— Рабочее место или стол для обучения должны быть правильно освещены: свет должен падать с левой или правой стороны, в зависимости от того, какой рукой человек пишет, — рассказывает эксперт.

Выполнять периодически гимнастику для расслабления глаз. Каждый час необходимо делать небольшие перерывы, смотреть вдаль, делать упражнения для снятия напряжения.

Употреблять продукты для укрепления зрения с витаминами или уже готовые таблетированные витаминные комплексы после консультации с врачом-офтальмологом.

— Обеспечивать защиту глаз от солнца, пыли и попадания других предметов, которые могут нанести травму, — отмечает медик.

Проводить регулярное обследование зрения для предупреждения заболеваний, особенно в семьях с астигматизмом или другими заболеваниями глаз.

— Ведь большинство заболеваний — имеют генетическую предрасположенность. Профилактический осмотр должен быть один раз в год, — говорит специалистка.

Обязательно ли носить очки при астигматизме

— Да, астигматизм обычно требует коррекции, если он влияет на зрительные функции, — рассказывает Мария.

Проявления аномалии существенно ухудшают работоспособность и зрительный комфорт. Может быть и постоянная головная боль.

— В худших случаях из-за астигматизма может ухудшаться зрение, развиться амблиопия (ленивый глаз, отсутствие 100% зрения) или косоглазие, — отмечает эксперт.

Астигматизм бывает и физиологическим, и даже у людей со 100% зрением могут быть минимальные неровности в строении роговицы или хрусталика.

— Такой обычно не требует коррекции в виде очков и не влияет на зрительную функцию, — добавляет офтальмолог.

В общем, астигматизм — это аномалия, которая создает дискомфорт многим людям. Чтобы правильно корректировать изменения, стоит консультироваться с врачом и придерживаться рекомендаций.