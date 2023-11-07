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Коррекция зрения: врач рассказал, обязательно ли носить очки

7 ноября 2023, 09:06
Ольга Боднарчук редактор
Коррекция зрения: врач рассказал, обязательно ли носить очки
Источник: Pexels

Врач-офтальмолог объяснил, что отказ от коррекции зрения только ухудшает его.

Специалист отмечает, что важно учитывать индивидуальные потребности.

Важность коррекции зрения

Очки или контактные линзы помогают полноценно жить с близорукостью, дальнозоркостью и астигматизмом.

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Врач Гари Хиршфилд отмечает, что при соответствующих заболеваниях нужно выбирать удобный для себя метод коррекции зрения.

Если неправильно или совсем не корректировать зрение, то будет появляться боль в глазах, головная боль и общая усталость.

Существует миф о том, что глазам нужно “отдохнуть” от очков или линз. Эксперт говорит, наоборот, при нарушениях рефракции напряжение удваивается.

Часто детям назначают коррекцию зрения для лечения амблиопии или косоглазия, тогда точно нужно следовать рекомендациям офтальмолога.

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Источник: American Academy of Ophthalmology

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