Сімейний лікар, терапевт Людмила Сердюк у коментарі Фактам ICTV розповіла про неймовірну користь пивних дріжджів.

– Насамперед потрібно зазначити, що пивні дріжджі – це унікальне і багате джерело майже всіх вітамінів групи В, а також вітамінів D і Е, – зазначила лікарка.

За словами медика, пивні дріжджі багаті на незамінні амінокислоти, а також на такі мікроелементи, як фосфор, залізо, хром, магній, цинк, селен.

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Крім того, пивні дріжджі давно і надійно зарекомендували себе як чудовий засіб для лікування вугрової висипки, для догляду за всіма типами шкіри, зокрема і шкіри, що в’яне.

– Пивні дріжджі мають здатність відмінно зволожувати шкіру, живити її, очищати, уповільнювати старіння, – зазначає Людмила Сердюк.

За її словами, пивні дріжджі часто призначають як один із компонентів під час лікування алкоголізму, цукрового діабету, анемії, а також для профілактики захворювань серця і судин.

Кому пивні дріжджі протипоказані, так це людям із патологіями шлунково-кишкового тракту, з розладами травлення.

За словами лікаря, приймати пивні дріжджі слід після їжі: дорослим – по дві таблетки тричі на день, дітям – тричі на день по одній таблетці.