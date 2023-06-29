Сьогодні кожна людина хоче бути здоровою та мати струнке й підтягнуте тіло. В мережі можна знайти безліч дієт та способів, які допоможуть скинути зайву вагу.

Жінки та чоловіки навіть приймають різноманітні лікарські препарати, які не завжди призначені для схуднення. Один з таких – активоване вугілля.

Чи впливає активоване вугілля на схуднення та як вживати сорбент, щоб скинути вагу – Факти ICTV запитали у лікарки-ендокринолога і дієтолога Анастасії Соколової.

Що робить активоване вугілля

Активоване вугілля — це сорбент. Тобто речовина, яка потрапляє спочатку в шлунок, а потім у кишківник, поглинає токсини та інші шкідливі речовини до того, як вони всмокчуться у стінки цих органів.

Простими словами, сорбент запобігає масштабному отруєнню організму.

Активоване вугілля зв’язує та виводить з організму токсичні речовини, наприклад гази, алкалоїди та інші хімічні сполуки.

Цей популярний сорбент здатний також поглинати солі важких металів, снодійних та навіть наркотичних речовин.

Як активоване вугілля впливає на схуднення

У мережі можна знайти кілька способів, як приймати вугілля для схуднення:

випивати 10 таблеток активованого вугілля натще;

приймати перед їжею по одній таблетці вугілля на 10 кг ваги (тобто, якщо ваша вага 70 кг, то вам потрібно вживати по 7 таблеток).

Анастасія Соколова пояснює, чому “експерти” радять пити активоване вугілля саме так.

– Навіщо люди взагалі приймають вугілля для схуднення? Щоб зменшити всмоктування їжі. Відповідно, зменшити всмоктування калорій, – каже дієтолог.

Лікарка додає, що таке вживання активованого вугілля точно не допоможе схуднути, а надмірне захоплення цим препаратом може призвести до неприємних наслідків.

– Варто розуміти, що сорбенту байдуже, що абсорбувати – чи токсини, чи мікроелементи, чи вітаміни. Відповідно, якщо перед їжею ви будете вживати абсорбент, то користь від збалансованого харчування, яку має отримати людина, буде абсолютно нівельована. Тому що ми не знаємо, яку частину вітамінів, мікроелементів та поживних речовин забере на себе сорбент, – наголошує Соколова.

Відповідно, при тривалому прийомі вугілля разом із токсинами починає виводити поживні речовини, а також вітаміни та мікроелементи з організму.

Крім того, активоване вугілля з легкістю виводить з організму кальцій та калій.

– Такий спосіб схуднення взагалі не можна рекомендувати. По-перше, це небезпечно, а по-друге, на масу тіла це суттєво не вплине, – додає дієтолог.

Крім того, тривале вживання активованого вугілля порушує нормальне функціонування кишківника.

Тому тим, хто хоче схуднути, лікарка радить збалансувати харчування та почати займатися фізичною активністю, а не вживати активоване вугілля та сподіватися, що воно забере усі зайві калорії.