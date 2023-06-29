Сегодня каждый человек хочет быть здоровым и иметь стройное и подтянутое тело. В сети можно найти множество диет и способов, которые помогут сбросить лишний вес.

Женщины и мужчины даже принимают различные лекарственные препараты, которые не всегда предназначены для похудения. Один из таких — активированный уголь.

Влияет ли активированный уголь на похудение и как употреблять сорбент, чтобы сбросить вес — Факты ICTV спросили у врача-эндокринолога и диетолога Анастасии Соколовой.

Что делает активированный уголь

Активированный уголь — это сорбент. То есть вещество, которое попадает сначала в желудок, а затем в кишечник, поглощает токсины и другие вредные вещества до того, как они впитаются в стенки этих органов.

Простыми словами, сорбент предотвращает масштабное отравление организма.

Активированный уголь связывает и выводит из организма токсичные вещества, такие как газы, алкалоиды и другие химические соединения.

Этот популярный сорбент способен также поглощать соли тяжелых металлов, снотворных и даже наркотических веществ.

Как активированный уголь влияет на потерю веса

В сети можно найти несколько способов, как принимать уголь для похудения:

выпивать 10 таблеток активированного угля натощак;

принимать перед едой по одной таблетке угля на 10 кг веса (то есть, если ваш вес 70 кг, то вам нужно употреблять по 7 таблеток).

Анастасия Соколова объясняет, почему “эксперты” советуют пить активированный уголь именно так.

— Зачем люди вообще принимают уголь для похудения? Чтобы уменьшить всасывание пищи. Соответственно, уменьшить всасывание калорий, — говорит диетолог.

Врач добавляет, что такое употребление активированного угля точно не поможет похудеть, а чрезмерное увлечение этим препаратом может привести к неприятным последствиям.

— Стоит понимать, что сорбенту безразлично, что абсорбировать — токсины, микроэлементы или витамины. Соответственно, если перед едой вы будете употреблять абсорбент, то польза от сбалансированного питания, которую должен получить человек, будет абсолютно нивелирована. Потому что мы не знаем, какую часть витаминов, микроэлементов и питательных веществ заберет на себя сорбент, — подчеркивает Соколова.

Соответственно, при длительном приеме уголь вместе с токсинами начинает выводить питательные вещества, а также витамины и микроэлементы из организма.

Кроме того, активированный уголь с легкостью выводит из организма кальций и калий.

— Такой способ похудения вообще нельзя рекомендовать. Во-первых, это опасно, а во-вторых, на массу тела это существенно не повлияет, — добавляет диетолог.

Кроме того, длительное употребление активированного угля нарушает нормальное функционирование кишечника.

Поэтому тем, кто хочет похудеть, врач советует сбалансировать питание и начать заниматься физической активностью, а не употреблять активированный уголь и надеяться, что он заберет все лишние калории.