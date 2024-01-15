Лікар Джун Рейєс поділився простим 20-секундним трюком, який допоможе миттєво видалити мокротиння, якщо ви хворієте на застуду або грип.

– Кашель, чхання, постійна потреба в серветці для сякання – всі ці симптоми, безсумнівно, дратують. Але ніщо не зрівняється з дратівливим відчуттям слизу в горлі, – зазначає Рейєс.

Спрацювало для сотень онлайн-користувачів

За словами медика, цей ефективний спосіб допоможе полегшити ситуацію. До того ж, це просте рішення, опубліковане Джуном Рейєсом у TikTok, спрацювало для сотень онлайн-користувачів, які повідомили про позитивні результати.

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Метод позбавлення від мокротиння

Рейєс порадив почати з діафрагмального дихання, глибоко вдихаючи через ніс протягом п’яти секунд і затримуючи видих ще на п’ять секунд.

Потім, використовуючи склянку води та соломинку, повільно видихніть. За словами лікаря, це допоможе створити вологість у горлі та розрідити слиз.

Останнім етапом лікування є хрипкий кашель, під час якого ви з силою видихаєте, здійснюючи рухи, аналогічні тим, що використовуються під час спроби запітнити дзеркало.

Інші методи

Інші методи зменшення мокротиння, рекомендовані Національною службою охорони здоров’я Великої Британії, включають вживання 6-8 склянок води на день, уникнення нападів кашлю та регулярні фізичні вправи, щоб запобігти осадженню слизу.

Джерело Express