Врач Джун Рейес поделился простым 20-секундным трюком, который поможет мгновенно удалить мокроту, если вы болеете простудой или гриппом.

— Кашель, чихание, постоянная потребность в салфетке для сморкания – все эти симптомы, несомненно, раздражают. Но ничто не сравнится с раздражающим ощущением слизи в горле, — отмечает Рейес.

Сработало для сотен онлайн-пользователей

По словам медика, этот эффективный способ поможет облегчить ситуацию. К тому же, это простое решение, опубликованное Джуном Рейесом в TikTok, сработало для сотен онлайн-пользователей, которые сообщили о положительных результатах.

Метод избавления от мокроты

Рейес посоветовал начать с диафрагмального дыхания, глубоко вдыхая через нос в течение пяти секунд и задерживая выдох еще на пять секунд.

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Затем, используя стакан воды и соломинку, медленно выдохните. По словам врача, это поможет создать влажность в горле и разжижить слизь.

Последним этапом лечения является хриплый кашель, при котором вы с силой выдыхаете, совершая движения, аналогичные тем, которые используются при попытке запотнить зеркало.

Другие методы

Другие методы уменьшения мокроты, рекомендованные Национальной службой здравоохранения Великобритании, включают употребление 6-8 стаканов воды в день, избегание приступов кашля и регулярные физические упражнения, чтобы предотвратить осаждение слизи.

Источник: Express