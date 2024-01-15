Врач Джун Рейес поделился простым 20-секундным трюком, который поможет мгновенно удалить мокроту, если вы болеете простудой или гриппом.
— Кашель, чихание, постоянная потребность в салфетке для сморкания – все эти симптомы, несомненно, раздражают. Но ничто не сравнится с раздражающим ощущением слизи в горле, — отмечает Рейес.
Сработало для сотен онлайн-пользователей
По словам медика, этот эффективный способ поможет облегчить ситуацию. К тому же, это простое решение, опубликованное Джуном Рейесом в TikTok, сработало для сотен онлайн-пользователей, которые сообщили о положительных результатах.
Метод избавления от мокроты
Рейес посоветовал начать с диафрагмального дыхания, глубоко вдыхая через нос в течение пяти секунд и задерживая выдох еще на пять секунд.
Затем, используя стакан воды и соломинку, медленно выдохните. По словам врача, это поможет создать влажность в горле и разжижить слизь.
Последним этапом лечения является хриплый кашель, при котором вы с силой выдыхаете, совершая движения, аналогичные тем, которые используются при попытке запотнить зеркало.
Другие методы
Другие методы уменьшения мокроты, рекомендованные Национальной службой здравоохранения Великобритании, включают употребление 6-8 стаканов воды в день, избегание приступов кашля и регулярные физические упражнения, чтобы предотвратить осаждение слизи.
Источник: Express