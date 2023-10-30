Кандидат біологічних наук Олена Лівінська на майданчику популярного онлайн-ресурсу доказової медицини Бережи себе розповіла, чим звичайний головний біль відрізняється від мігрені та як ефективно знизити кількість нападів хвороби.

За словами експертки, для мігрені, на відміну від більшості інших видів головного болю, характерні такі ознаки:

висока інтенсивність болю;

пульсуючий характер болю;

біль відчувається з одного боку;

відчуття нудоти;

підвищена сенсорна чутливість до звуків, світла і запахів.

За словами Олени, механізми цього неврологічного розладу включають складні судинні та нервові порушення, які поки що, на жаль, вивчені недостатньо.

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– Серед суттєвих чинників виникнення мігрені – спадковість і стать. За наявності мігрені у близького родича ймовірність її виникнення зростає вдвічі, – зазначає біолог.

Серед найпоширеніших тригерів мігрені експерт називає:

стрес і нестачу сну;

гормональні зміни (зокрема, під час місячних);

алкоголь і кофеїн;

сенсорні стимули (яскраве або миготливе світло, гучні звуки, сильні запахи);

фізичне перенапруження;

погодні зміни;

деякі продукти харчування (витримані сири, солоні та оброблені продукти).

Як можна зменшити кількість нападів мігрені

Вести щоденник принаймні деякий час. Це допоможе чітко визначити саме ваші тригери. А часто – поєднання кількох. Відповідно, за можливості слід намагатися цих тригерів уникати або контролювати їх.

Дотримуватися гігієни сну – спати вдосталь, лягати й прокидатися в той самий час, подбати про максимальний комфорт під час сну: провітрювати кімнату, забезпечити максимальну темряву, підібрати зручну подушку та матрац.

Дотримуватися режиму харчування – не пропускати прийоми їжі, уникати своїх харчових тригерів.

Пити достатньо води, завжди мати її з собою.

Забезпечувати собі регулярну помірну фізичну активність. Надмірне навантаження може бути тригером нападу, проте помірні та регулярні аеробні вправи, біг підтюпцем, катання на велосипеді, танці, навпаки, значно зменшують частоту та інтенсивність мігрені.

Джерело: Бережи себе