Кандидат биологических наук Елена Ливинская на площадке популярного онлайн-ресурса доказательной медицины Береги себя рассказала, чем обычная головная боль отличается от мигрени и как эффективно снизить количество приступов болезни.

По словам эксперта, для мигрени, в отличие от большинства других видов головных болей, характерны следующие признаки:

высокая интенсивность боли;

пульсирующий характер боли;

боль ощущается с одной стороны;

чувство тошноты;

повышенная сенсорная чувствительность к звукам, свету и запахам.

По словам Елены, механизмы этого неврологического расстройства включают сложные сосудистые и нервные нарушения, которые пока, к сожалению, изучены недостаточно.

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— Среди существенных факторов возникновения мигрени – наследственность и пол. При наличии мигрени у близкого родственника вероятность ее возникновения возрастает вдвое, — отмечает биолог.

Среди самых распространенных триггеров мигрени эксперт называет:

стресс и недостаток сна;

гормональные изменения (в частности, во время месячных);

алкоголь и кофеин;

сенсорные стимулы (яркий или мигающий свет, громкие звуки, сильные запахи);

физическое перенапряжение;

погодные изменения;

некоторые продукты питания (выдержанные сыры, соленые и обработанные продукты).

Как можно уменьшить количество приступов мигрени

Вести дневник по крайней мере, некоторое время. Это поможет четко определить именно ваши триггеры. А часто – сочетание нескольких. Соответственно, по возможности следует стараться этих триггеров избегать или контролировать их.

Соблюдать гигиену сна — спать достаточно, ложиться и просыпаться в то же самое время, позаботиться о максимальном комфорте во время сна: проветривать комнату, обеспечить максимальную темноту, подобрать удобную подушку и матрас.

Соблюдать режим питания — не пропускать приемы пищи, избегать своих пищевых триггеров.

Пить достаточно воды, всегда иметь ее при себе.

Обеспечивать себе регулярную умеренную физическую активность. Чрезмерная нагрузка может быть триггером приступа, однако умеренные и регулярные аэробные упражнения, бег трусцой, катание на велосипеде, танцы, наоборот, значительно уменьшают частоту и интенсивность мигрени.

Источник: Береги себя