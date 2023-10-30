Кандидат биологических наук Елена Ливинская на площадке популярного онлайн-ресурса доказательной медицины Береги себя рассказала, чем обычная головная боль отличается от мигрени и как эффективно снизить количество приступов болезни.
По словам эксперта, для мигрени, в отличие от большинства других видов головных болей, характерны следующие признаки:
- высокая интенсивность боли;
- пульсирующий характер боли;
- боль ощущается с одной стороны;
- чувство тошноты;
- повышенная сенсорная чувствительность к звукам, свету и запахам.
По словам Елены, механизмы этого неврологического расстройства включают сложные сосудистые и нервные нарушения, которые пока, к сожалению, изучены недостаточно.
— Среди существенных факторов возникновения мигрени – наследственность и пол. При наличии мигрени у близкого родственника вероятность ее возникновения возрастает вдвое, — отмечает биолог.
Среди самых распространенных триггеров мигрени эксперт называет:
- стресс и недостаток сна;
- гормональные изменения (в частности, во время месячных);
- алкоголь и кофеин;
- сенсорные стимулы (яркий или мигающий свет, громкие звуки, сильные запахи);
- физическое перенапряжение;
- погодные изменения;
- некоторые продукты питания (выдержанные сыры, соленые и обработанные продукты).
Как можно уменьшить количество приступов мигрени
Вести дневник по крайней мере, некоторое время. Это поможет четко определить именно ваши триггеры. А часто – сочетание нескольких. Соответственно, по возможности следует стараться этих триггеров избегать или контролировать их.
Соблюдать гигиену сна — спать достаточно, ложиться и просыпаться в то же самое время, позаботиться о максимальном комфорте во время сна: проветривать комнату, обеспечить максимальную темноту, подобрать удобную подушку и матрас.
Соблюдать режим питания — не пропускать приемы пищи, избегать своих пищевых триггеров.
Пить достаточно воды, всегда иметь ее при себе.
Обеспечивать себе регулярную умеренную физическую активность. Чрезмерная нагрузка может быть триггером приступа, однако умеренные и регулярные аэробные упражнения, бег трусцой, катание на велосипеде, танцы, наоборот, значительно уменьшают частоту и интенсивность мигрени.
Источник: Береги себя