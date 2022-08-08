Фахівці всесвітньо відомої американської клініки Майо розповіли, як мозолі можуть позначитися на нашому здоров’ї, а також про те, що призводить до їхньої появи і як уникнути цього дефекту.

– Мозолі й натоптиші – це товсті затверділі шари, які утворюються, коли шкіра намагається захистити себе від тертя або тиску. Вони часто утворюються на стопах і пальцях ніг та рук, – зазначають медики.

За їхніми словами, для більшості людей просте усунення джерела тертя або тиску призводить до зникнення мозолів.

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Причини появи мозолів:

носіння незручного взуття і шкарпеток;

носіння взуття без шкарпеток;

гра на музичних інструментах, наприклад, на гітарі;

спадкова схильність до розвитку мозолів. Тип мозолів, які утворюються на ділянках, що не несуть навантаження, як-от підошви і долоні (точковий кератоз), може бути викликаний генетикою.

Профілактика появи мозолів:

носіть взуття, в якому пальцям ніг достатньо місця. Якщо ви не можете поворухнути пальцями ніг, ваше взуття занадто тісне. Купуйте взуття, коли ваші ноги найбільш опухлі, зазвичай наприкінці дня. Якщо ви використовуєте ортопедичні устілки і вставки, обов’язково надіньте їх під час примірки взуття в магазині;

використовуйте захисні покриття. Носіть немедикаментозні мозольні подушечки або пов’язки на ділянки, які труться об ваш е взуття;

взуття; під час роботи з ручним інструментом надягайте м’які рукавички або спробуйте обклеїти руків’я інструментів тканинною стрічкою або чохлами.

Коли звернутися до лікаря

Якщо мозолі стають дуже болючими або запаленими, зверніться до лікаря. Тим паче, якщо у вас діабет або поганий кровотік.

Не займайтеся самолікуванням мозолів. Це важливо, тому що навіть незначна травма стопи може призвести до зараження відкритої рани (виразки).

Джерело: Мayoclinic