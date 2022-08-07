Британський фармацевт Аббас Канані з Chemist Click розповів про чотири ключові продукти, які можуть допомогти не тільки зупинити випадання волосся, але і прискорити його ріст.

За словами фахівця, причинами випадіння волосся може стати ціла низка факторів, серед яких і різні захворювання, і стреси.

Хороша новина полягає в тому, що більшість випадків надмірного випадання волосся можна зупинити за допомогою перспективних продуктів, які, зокрема, допоможуть збільшити вироблення шкірного сала.

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Такими продуктами є:

солодка картопля;

шпинат;

жирна риба;

яйц я .

– Ці продукти містять вітамін D, який допомагає росту волосся і зменшує їхнє випадання, підтримуючи залози в шкірі голови для вироблення маслянистої речовини, відомого як шкірне сало, – пояснює фармацевт.

Експерт рекомендує вибирати хоча б одну порцію жирної риби на тиждень, що еквівалентно приблизно 140 г. Й уточнив: до жирної риби відносяться лосось, сардини, оселедець і скумбрія.

Ще одна група продуктів, яку рекомендував Аббас Канані, це яйця, горіхи і м’ясо, оскільки вони багаті на вітамін групи В, званий біотином.

Біотин бере активну участь у виробленні кератину, білка, який допомагає зміцнити волосся і запобігти пошкодженню волосяних фолікулів. Це сприяє росту волосся, а також знижує швидкість його випадання.

До речі, бразильські горіхи також можуть бути особливо корисними, оскільки вони також містять селен, який сприяє правильному функціонуванню циклу росту волосся і використовується в багатьох добавках проти випадіння волосся.

Джерело: Express