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Прості та доступні: чотири продукти проти випадіння волосся і для прискорення його росту

7 Серпня 2022, 17:46
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
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Джерело: Depositphotos

Британський фармацевт Аббас Канані з Chemist Click розповів про чотири ключові продукти, які можуть допомогти не тільки зупинити випадання волосся, але і прискорити його ріст.

За словами фахівця, причинами випадіння волосся може стати ціла низка факторів, серед яких і різні захворювання, і стреси.

Хороша новина полягає в тому, що більшість випадків надмірного випадання волосся можна зупинити за допомогою перспективних продуктів, які, зокрема, допоможуть збільшити вироблення шкірного сала.

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Такими продуктами є:

  • солодка картопля;
  • шпинат;
  • жирна риба;
  • яйця.

– Ці продукти містять вітамін D, який допомагає росту волосся і зменшує їхнє випадання, підтримуючи залози в шкірі голови для вироблення маслянистої речовини, відомого як шкірне сало, – пояснює фармацевт.

Експерт рекомендує вибирати хоча б одну порцію жирної риби на тиждень, що еквівалентно приблизно 140 г. Й уточнив: до жирної риби відносяться лосось, сардини, оселедець і скумбрія.

Ще одна група продуктів, яку рекомендував Аббас Канані, це яйця, горіхи і м’ясо, оскільки вони багаті на вітамін групи В, званий біотином.

Біотин бере активну участь у виробленні кератину, білка, який допомагає зміцнити волосся і запобігти пошкодженню волосяних фолікулів. Це сприяє росту волосся, а також знижує швидкість його випадання.

До речі, бразильські горіхи також можуть бути особливо корисними, оскільки вони також містять селен, який сприяє правильному функціонуванню циклу росту волосся і використовується в багатьох добавках проти випадіння волосся.

Джерело: Express

Теги
волосся Здорове харчування Поради
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