Майже кожна людина хоч раз у житті чула про підвищений холестерин. Особливо тема стає актуальною з віком. Відтак, у багатьох виникає питання – чи можливо знизити холестерин без допомоги ліків? Адже не всі готові приймати ліки. Факти ICTV розпитали лікаря-терапевта Яну Гіманову про те, чи можна знизити рівень холестерину без ліків.

Яку небезпеку приховує холестерин

Холестерин – важлива жироподібна речовина нашого організму, яка може синтезуватися у печінці, або ж потрапляти до нашого організму разом з їжею. До того ж, холестерин відіграє значну роль у багатьох процесах в організмі.

– Насправді холестерин є важливим для нашого організму. Він входить до складу клітинних мембран, щоб синтезувати гормони та інші важливі речовини, – каже лікарка.

Лякає людей не сам холестерин, а його фракції, так звані хороші та погані (ліпопротеїни низької щільності), котрі при великій їх кількості відкладаються у судинах, призводячи до утворення атеросклеротичних бляшок – вони не щільні і можуть відірватись або закупорити судини, що призводить до розвитку інсультів та інфарктів.

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Також за підвищеного холестерину можуть утворюватися камені в жовчному міхурі й розвиватися жовчно-кам’яна хвороба.

Симптоми підвищеного холестерину

Зазвичай симптоми проявляються лише при значно підвищених показниках холестерину. Тож якщо відчуваєте біль у суглобах, у грудях, важкість у ногах при незначному навантаженні чи сильний біль у тілі – варто одразу звернутися до лікаря. Бо саме ці ознаки можуть свідчити про високий холестерин в організмі.

Норми холестерину

Рівень холестерину в крові можна визначити лише за допомогою лабораторного аналізу. Так, рівень “хорошого” й “поганого” холестерину в людини вважається нормою, якщо:

Рівень ліпопротеїдів низької щільності (ЛПНЩ) становить до 3 ммоль/л і 1/8 ммоль/л у людей, які потрапили до групи ризику.

Рівень ліпопротеїдів високої щільності (ЛПВЩ) вище 1-1,2 ммоль/л.

Рівень загального холестерину має бути не вище 5 ммоль/л і 4-4,5 ммоль/л у людей, які належать до групи ризику.

Як позбутися холестерину без вживання ліків

1. Зміна харчових звичок

Варто дотримуватися дієти з виключенням жирного, смаженого, з низьким вмістом насичених жирів з фокусом на рибу, овочі, фрукти та цільнозернові продукти. Саме в них міститься бета-глюкан – розчинна клітковина, яка знижує рівень холестерину й ризик серцево-судинних захворювань.

– Збільшіть споживання ненасичених жирів, як-от оливкова олія, авокадо та горіхи. Споживайте рибу, особливо корисним є – лосось, сардини і тунець, – радить Яна Гіманова.

Щоб підтримати оптимальний рівень Омега-3, потрібно їсти 150 г жирної морської їжі не менше двох разів на тиждень. А ще – більше їжте овочів, фруктів, горіхів та зернових продуктів.

Натомість обмежте споживання продуктів, багатих трансжирами, як-от снеки, фастфуд, хлібні вироби. Також не бажано їсти багато яєць. Вони містять високий рівень холестерину – до 275 мг у кожному.

2. Фізична активність: регулярні фізичні вправи

Інтенсивні заняття спортом зменшать накопичення в артеріях “поганого” холестерину і збільшать рівень “хорошого”.

– Фізична активність 3,5-7 годин упродовж тижня, або щонайменше 30-60 хвилин щоденно, мінімум 10 тис. кроків на день. Все це також допоможе у боротьбі з підвищеним рівнем холестерину, – радить лікарка.

3. Вага: зниження зайвої ваги

Чим більша ваша маса тіла, тим більше холестерину виробляє організм. Тому вкрай важливо слідкувати за власною вагою.

4. Відмова від куріння

Куріння підвищує ризик серцевих захворювань, включаючи збільшення рівня холестерину. Тому важливе повне припинення вживання тютюну у будь-якій формі.

5. Контроль тиску

Також важливо контролювати артеріальний тиск. Цільові рівні АТ <140/90 мм рт. ст

Кому можна таким чином знижувати холестерин

– З таких способів зниження холестерину я б порадила починати всім, та обов’язково контролювати його показники. Умовно здорова людина (за відсутності хронічних захворювань) може залишитись на цьому способі зниження холестерину за умови дотримання всіх правил, – каже Яна Гіманова.

Особливо слід звернути увагу на рівень холестерину:

1) особам з клінічними проявами серцево-судинного захворювання (ССЗ);

2) особам з атеросклеротичними бляшками в коронарних і/або сонних артеріях;

3) хворим на ЦД, хронічне захворювання нирок, артеріальну гіпертензію, ожиріння, хронічні аутоімунні запальні захворювання;

4) нащадкам осіб з тяжкою дисліпідемією (сімейною дисліпідемією);

5) членам родин осіб з передчасним розвитком ССЗ.

Та за рекомендацією лікаря важливо розпочати все ж таки таблетоване зниження холестерину (статини).

Адже підвищений холестерин – підвищені ризики серцево-судинних захворювань, як наслідок – інсультів та інфарктів.