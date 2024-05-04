Стійке запальне захворювання, яке спричиняє набряк пазух носа і триває понад три місяці – це не алергія, а хронічний риносинусит.

Симптоми однакові – лікування різне

Ця хвороба має спільні симптоми з алергією, але лікувати її треба інакше.

– Якщо ліки від алергії не допомагають, варто звернутися до лікаря, можливо, тривалий нежить – прояв іншого захворювання, – наголошує Джаянт Пінто, директор відділу ринології та алергії Медичного університету Чикаго.

Проте, може статися так, що вам “пощастило” – і у вас алергія і хронічний риносинусит одночасно.

Зараз дивляться

Згідно з нещодавнім дослідженням, в якому брали участь 219 пацієнтів з сезонною алергією, у майже половини з них (45,2%) був діагностований ще й хронічний риносинусит.

Коли тривалий нежить – не алергія

– Люди, які приймають антигістамінні препарати, інтраназальні стероїди або назальний спрей, але не можуть позбавитися нежитю, найімовірніше, мають хронічне запалення пазух, – каже доктор Пінто.

За його словами, це може бути не лише хронічний риносинусит. Іноді нежить – ознака наявності пухлини в носі або навіть витоку спинномозкової рідини. Тож варто обстежитися, щоб обрати найефективніше лікування.

Докторка медичних наук, професорка отоларингології Стенфордського університету Зара М. Пател наголошує, що підходи до лікування будуть різними для кожної людини, залежно від її симптомів і загального стану здоров’я.

Але якщо підтвердиться хронічний риносинусит, зазвичай призначають антибіотики або стероїди разом із спреями для носа та пазух.

– До речі, стероїди, які зменшують запалення в носі, можуть допомогти людям як з алергією, так і з хронічним риносинуситом, – говорить професорка.

Якщо цих варіантів недостатньо для остаточного вирішення проблеми, іноді лікар рекомендує ​​операцію на носових пазухах, яка усуне запалення та поверне пацієнту можливість нормально дихати.

Джерело: Verywell Health