Деякі люди можуть потерпати від обсесивно-компульсивного розладу (ОКР) і навіть не підозрювати про це. Постійні тривожні думки та незрозумілі дії, пов’язані з ними, нав’язливі ритуали, правила, забобони. Усе це може сигналізувати, що у людини є такі проблеми.

Що таке ОКР та як він проявляється, розповів лікар-психіатр вищої категорії, психотерапевт, невролог Євген Скрипник.

ОКР – що це

Обсесивно-компульсивний розлад – захворювання, при якому в людини виникають нав’язливі думки, які потім призводять до компульсивних дій.

Лікар пояснив його суть та навів приклади.

– Обсесії – це нав’язливі думки та образи, що бентежать та непокоять людину, – говорить Євген Скрипник.

Які вони бувають:

страх заразитися невиліковною хворобою, заразною хворобою, людина думає, що в неї брудні руки;

страх не помітити помилку;

потреба розставляти речі певним чином;

страх певних чисел;

людина може мати “дурні” неправильні думки сексуального змісту, може мати думки, що заподіє шкоду дітям, близьким тощо.

– Компульсії – нав’язливі дії (ритуали), які, як вам здається, зможуть нейтралізувати ці нав’язливі (неприємні) думки, – додає психіатр.

Приклади:

не торкатися дверних ручок, грошей;

уникати громадських туалетів;

постійно та надмірно мити руки та робити це певну кількість разів;

прання речей після проходження повз цвинтар;

надмірне прибирання в квартирі;

розставляння предметів під правильним кутом;

постійне рахування речей навколо.

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ОКР – як це працює

– Нав’язливі думки виникають у людей, які “надумують”, а потім бояться своїх думок. Вважають, що думки – небезпечні та матеріальні! Потім намагаються не думати, а воно, навпаки, “думається”, і після цього шукають методи позбутися цих думок через дії, – пояснює Євген Скрипник.

Дії, за словами лікаря, – спроба позбутися напруження у тілі, викликаного нав’язливими думками.

– Нервова система шукає “вихід” зайвій енергії. Через це виникає необхідність щось зробити – помити руки три рази, плюнути через плече, прокрутитися навколо своєї осі, – говорить фахівець.

Коли встановлюється діагноз ОКР

Як пояснює психіатр, про ОКР можна говорити, якщо людина понад годину на день витрачає на ритуали (дії), що значно порушує якість життя та непокоїть її.

У такому разі рекомендується звернутися до фахівця.