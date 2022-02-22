Некоторые люди могут страдать от обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР) и даже не подозревать об этом. Постоянные тревожные мысли и непонятные действия, связанные с ними, навязчивые ритуалы, правила, предрассудки. Все это может сигнализировать, что у человека есть проблемы.
Что такое ОКР и как оно проявляется, рассказал врач-психиатр высшей категории, психотерапевт, невролог Евгений Скрипник.
ОКР – что это
Обсессивно-компульсивное расстройство — это заболевание, при котором у человека возникают навязчивые мысли, которые затем приводят к компульсивным действиям.
Врач объяснил его суть и привел примеры.
– Обсессии – это навязчивые мысли и обиды, которые беспокоят и волнуют человека, – говорит Евгений Скрипник.
Какими они бывают:
- страх заразиться неизлечимой болезнью, заразной болезнью, человек думает, что у него грязные руки;
- страх не заметить ошибку;
- потребность расставлять вещи определенным образом;
- боязнь определенных чисел;
- у человека могут быть “глупые” неправильные мысли сексуального характера или мысли о том, что он может причинить вред детям, близким и так далее.
– Компульсии – навязчивые действия (ритуалы), которые, как вам кажется, смогут нейтрализовать эти навязчивые (неприятные) мысли, – добавляет психиатр.
Примеры:
- не касаться дверных ручек, денег;
- избегать общественных туалетов;
- постоянно и чрезмерно мыть руки и делать это определенное количество раз;
- стирка вещей после прохождения мимо кладбища;
- чрезмерная уборка в квартире;
- расставление предметов под правильным углом;
- постоянный подсчет вещей вокруг.
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ОКР – как это работает
— Навязчивые мысли возникают у людей, которые “надумывают”, а затем боятся своих мыслей. Считают, что мысли – опасны и материальны! Потом пытаются не думать, а оно, наоборот, “думается”, а затем ищут методы избавиться от этих мыслей с помощью действий, – объясняет Евгений Скрипник.
Действия, по словам врача, — попытка избавиться от напряжения в теле, вызванного навязчивыми мыслями.
— Нервная система ищет “выход” лишней энергии. Поэтому возникает необходимость что-то сделать — помыть руки три раза, плюнуть через плечо, прокрутиться вокруг своей оси, — говорит специалист.
Когда устанавливается диагноз ОКР
Как объясняет психиатр, об ОКР можно говорить, если человек больше часа в день тратит на ритуалы, что значительно нарушает качество жизни и беспокоит его.
В этом случае рекомендуется обратиться к специалисту.