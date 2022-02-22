Некоторые люди могут страдать от обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР) и даже не подозревать об этом. Постоянные тревожные мысли и непонятные действия, связанные с ними, навязчивые ритуалы, правила, предрассудки. Все это может сигнализировать, что у человека есть проблемы.

Что такое ОКР и как оно проявляется, рассказал врач-психиатр высшей категории, психотерапевт, невролог Евгений Скрипник.

ОКР – что это

Обсессивно-компульсивное расстройство — это заболевание, при котором у человека возникают навязчивые мысли, которые затем приводят к компульсивным действиям.

Врач объяснил его суть и привел примеры.

– Обсессии – это навязчивые мысли и обиды, которые беспокоят и волнуют человека, – говорит Евгений Скрипник.

Какими они бывают:

страх заразиться неизлечимой болезнью, заразной болезнью, человек думает, что у него грязные руки;

страх не заметить ошибку;

потребность расставлять вещи определенным образом;

боязнь определенных чисел;

у человека могут быть “глупые” неправильные мысли сексуального характера или мысли о том, что он может причинить вред детям, близким и так далее.

– Компульсии – навязчивые действия (ритуалы), которые, как вам кажется, смогут нейтрализовать эти навязчивые (неприятные) мысли, – добавляет психиатр.

Примеры:

не касаться дверных ручек, денег;

избегать общественных туалетов;

постоянно и чрезмерно мыть руки и делать это определенное количество раз;

стирка вещей после прохождения мимо кладбища;

чрезмерная уборка в квартире;

расставление предметов под правильным углом;

постоянный подсчет вещей вокруг.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Євген Скрипник (@dr_skripnik_evgen_)

ОКР – как это работает

— Навязчивые мысли возникают у людей, которые “надумывают”, а затем боятся своих мыслей. Считают, что мысли – опасны и материальны! Потом пытаются не думать, а оно, наоборот, “думается”, а затем ищут методы избавиться от этих мыслей с помощью действий, – объясняет Евгений Скрипник.

Действия, по словам врача, — попытка избавиться от напряжения в теле, вызванного навязчивыми мыслями.

— Нервная система ищет “выход” лишней энергии. Поэтому возникает необходимость что-то сделать — помыть руки три раза, плюнуть через плечо, прокрутиться вокруг своей оси, — говорит специалист.

Когда устанавливается диагноз ОКР

Как объясняет психиатр, об ОКР можно говорить, если человек больше часа в день тратит на ритуалы, что значительно нарушает качество жизни и беспокоит его.

В этом случае рекомендуется обратиться к специалисту.