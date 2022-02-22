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Стирка вещей после кладбища и плевание через плечо — что нужно знать об ОКР

22 февраля 2022, 12:18
Мила Грубник редактор раздела Здоровье Евгений Скрипник психиатр, психотерапевт, невролог, нарколог
психічні розлади, окр
Источник: Depositphotos

Некоторые люди могут страдать от обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР) и даже не подозревать об этом. Постоянные тревожные мысли и непонятные действия, связанные с ними, навязчивые ритуалы, правила, предрассудки. Все это может сигнализировать, что у человека есть проблемы.

Что такое ОКР и как оно проявляется, рассказал врач-психиатр высшей категории, психотерапевт, невролог Евгений Скрипник.

ОКР – что это

Обсессивно-компульсивное расстройство — это заболевание, при котором у человека возникают навязчивые мысли, которые затем приводят к компульсивным действиям.

Врач объяснил его суть и привел примеры.

– Обсессии – это навязчивые мысли и обиды, которые беспокоят и волнуют человека, – говорит Евгений Скрипник.

Какими они бывают:

  • страх заразиться неизлечимой болезнью, заразной болезнью, человек думает, что у него грязные руки;
  • страх не заметить ошибку;
  • потребность расставлять вещи определенным образом;
  • боязнь определенных чисел;
  • у человека могут быть “глупые” неправильные мысли сексуального характера или мысли о том, что он может причинить вред детям, близким и так далее.
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– Компульсии – навязчивые действия (ритуалы), которые, как вам кажется, смогут нейтрализовать эти навязчивые (неприятные) мысли, – добавляет психиатр.

Примеры:

  • не касаться дверных ручек, денег;
  • избегать общественных туалетов;
  • постоянно и чрезмерно мыть руки и делать это определенное количество раз;
  • стирка вещей после прохождения мимо кладбища;
  • чрезмерная уборка в квартире;
  • расставление предметов под правильным углом;
  • постоянный подсчет вещей вокруг.

 

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Публикация от Євген Скрипник (@dr_skripnik_evgen_)

ОКР – как это работает

— Навязчивые мысли возникают у людей, которые “надумывают”, а затем боятся своих мыслей. Считают, что мысли – опасны и материальны! Потом пытаются не думать, а оно, наоборот, “думается”, а затем ищут методы избавиться от этих мыслей с помощью действий, – объясняет Евгений Скрипник.

Действия, по словам врача, — попытка избавиться от напряжения в теле, вызванного навязчивыми мыслями.

— Нервная система ищет “выход” лишней энергии. Поэтому возникает необходимость что-то сделать — помыть руки три раза, плюнуть через плечо, прокрутиться вокруг своей оси, — говорит специалист.

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Когда устанавливается диагноз ОКР

Как объясняет психиатр, об ОКР можно говорить, если человек больше часа в день тратит на ритуалы, что значительно нарушает качество жизни и беспокоит его.

В этом случае рекомендуется обратиться к специалисту.

Теги
Советы , поради лікаря , психічні розлади
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